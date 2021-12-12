استبعاد مازيبين من جائزة أبوظبي الكبرى بعد تحليلٍ إيجابي لفيروس كورونا

أعلن فريق هاس قبل خمس ساعات من انطلاقة سباقة الأحد على حلبة مرسى ياس أنّ مازيبين لن يُشارك بسبب عودة تحليله بنتيجة إيجابيّة.

وجاء في بيانٍ من الفريق: "ثبتت نتيجة تحليل نيكيتا مازيبين إيجابيّة لفيروس كورونا في مرسى ياس قبيل جائزة أبوظبي الكبرى اليوم الأحد".

وأضاف: "لذا يأسف الفريق للإعلان عن عدم قدرة نيكيتا على المشاركة في السباق".

وأردف: "نيكيتا في حالة جسديّة جيّدة، وليست له أيّة أعراض، لكنّه سيعزل نفسه الآن وسيمتثل للقوانين التي تفرضها السلطات الصحيّة، والسلامة هي أولويّة جميع الأطراف المعنيّة".

وبالنظر إلى أنّ مازيبين شارك في تصفيات هذا الحدث، فإنّ فريق هاس غير قادرٍ على تعويضه في السباق، ما يعني أنّ ميك شوماخر سيكون الممثّل الوحيد للفريق اليوم في أبوظبي.

وأصبح مازيبين ثاني سائقٍ يُصاب بفيروس كورونا هذا الموسم، وذلك بعد كيمي رايكونن الذي تلقى نتيجة تحليل إيجابيّة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة هولندا الكبرى ولم يُشارك في التصفيات والسباق حينها.