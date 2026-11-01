فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

استبعاد لاوسون من تصفيات الفورمولا 1 في المكسيك – إليكم السبب

استُبعد لاوسون من نتائج التصفيات بسبب مخالفة فنية تتعلق بمعدل الخفض التدريجي لقوة وحدة استعادة الطاقة الحركية (إم جي يو-كيه)، وذلك عقب إكماله أسرع لفّة له في القسم الثاني من التصفيات.

منشور: 01-11-2026

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ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: جيمس ساتون

فقد ليام لاوسون مركز الانطلاق التاسع لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.

وقدّم فريق ريسينغ بولز أداءً لافتًا على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز يوم السبت، ونجح في إيصال سيارتيه إلى القسم الثالث من التصفيات. واحتل الفريق لاحقًا المركزين الثامن والتاسع، ليكون "الأفضل بين بقية الفرق"، لكن لاوسون سيضطر الآن إلى خوض سباق تعويضي يوم الأحد، في محاولة للتقدم عبر ترتيب المنطلقين.

واستُبعد السائق النيوزيلندي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات بسبب مخالفة فنية. وكانت وثيقة استدعائه للمثول أمام الحكام قد أشارت بالفعل إلى أن "لاوسون خالف الحد الأدنى المطلوب لقوة وحدة إم جي يو-كيه بعد اجتيازه خط النهاية مباشرة، عقب إكمال أسرع لفّة له في القسم الثاني من التصفيات عند الساعة 15:47:36".

وعقب مثوله أمام الحكام، جاءت النتيجة مماثلة لما يحدث في معظم المخالفات الفنية، وهي الاستبعاد. فمن الناحية العملية، لم يتبع لاوسون الإجراءات المحددة مباشرة بعد إكمال أسرع لفّة له في القسم الثاني من التصفيات، ما يعني أنه لم يلتزم بمعدل الخفض التدريجي الإلزامي لقوة وحدة إم جي يو-كيه.

وأوضح الاتحاد الدولي للسيارات أن لاوسون استنفد طاقة البطارية في نهاية لفّته السريعة، ما تسبب في توقف عملية نشر الطاقة من وحدة إم جي يو-كيه بالكامل، وانخفاض قدرتها الناتجة من 350 كيلوواط إلى الصفر بشكل فوري. ويُعد ذلك مخالفة للوائح الفنية.

وبدلًا من ذلك، يجب خفض هذه الطاقة الكهربائية تدريجيًا وفقًا للمادة C5.12.6 من اللوائح الفنية، التي تحدد الحد الأقصى لمعدل الخفض عند 50 أو 100 كيلوواط في الثانية:

وأكمل: "يجب ألا ينخفض طلب السائق الأقصى للطاقة بمعدل يتجاوز المعدلات المحددة أدناه، طالما أن الطاقة الكهربائية المستمرة لوحدة استعادة الطاقة الحركية (ام جي يو – كاي) تتجاوز 100 كيلوواط:

أ. 50 كيلوواط خلال أي فترة مدتها ثانية واحدة، في السباقات التي تحدد فيها فيا أن المسافة التي تكون فيها الطاقة محدودة تتجاوز 3500 متر. ويمكن الاطلاع على المعايير الأساسية للسيارة المستخدمة في حساب المسافة ذات الطاقة المحدودة في الوثيقة FIA-F1-DOC-034.

ب. 100 كيلوواط خلال أي فترة مدتها ثانية واحدة، في جميع السباقات الأخرى".

وفي حالة لاوسون، كان معدل انخفاض الطاقة الكهربائية أكثر حدة بكثير بعد اجتيازه خط النهاية من دون رفع قدمه عن دواسة الوقود مباشرة، وفقًا لما ورد أيضًا في تقرير الحكام:

وجاء في البيان: "ظهرت الأدلة المقدمة، والتي وافقت عليها جميع الأطراف الحاضرة، أن السائق لم يرفع قدمه عن دواسة الوقود مباشرة بعد خط المراقبة في نهاية أسرع لفّة له في القسم الثاني من التصفيات. وأدى ذلك إلى عدم تحقيق معدل خفض الطاقة المنشورة من وحدة إم جي يو-كيه المطلوب للوصول إلى مستوى الخفض التدريجي المنظم".

كما أوضحت وثيقة الاستدعاء تفاصيل المخالفة على النحو التالي: "انخفض طلب السائق الأقصى للطاقة والطاقة الكهربائية المستمرة لوحدة استعادة الطاقة الحركية بمعدلات تتجاوز ما تسمح به اللوائح".

وخلال جلسة الاستماع، خلصت جميع الأطراف إلى أن ريسينغ بولز لم يحقق أي أفضلية رياضية نتيجة هذه المخالفة، لكن هذا الاستنتاج لم يكن كافيًا لتجنب الاستبعاد. فالمخالفات الفنية، في نهاية المطاف، لا تقبل التأويل.

وجاء في قرار الحكام:

"جادل الفريق بأن هذه المخالفة لم تمنحه أي أفضلية على صعيد الأداء، لكن من الواضح أن عدم الامتثال للوائح الفنية لا يُعفى من العقوبة حتى في حال عدم تحقيق أي أفضلية في الأداء. وإضافة إلى ذلك، تشترط هذه اللوائح أن تلتزم السيارة بها في جميع الأوقات خلال الحدث. ويشير الحكام بشكل خاص إلى أن الفريق أبلغ بنفسه عن المخالفة، لكن هناك العديد من السوابق التي تفرض علينا، رغم جميع الظروف المخففة، فرض عقوبة الاستبعاد عندما لا تلتزم سيارة باللوائح الفنية".

ويُعد معدل الخفض التدريجي للطاقة مسألة حساسة بشكل خاص، بعدما تدخل الاتحاد الدولي للسيارات في وقت سابق من هذا العام للتصدي لما اعتُبر حيلًا في التصفيات استخدمها فريق مرسيدس، وبدرجة أقل ريد بُل. وكانت تلك الفرق قد توصلت أيضًا إلى طرق للالتفاف على الحد الأقصى المسموح به لمعدل خفض الطاقة، لكن ذلك كان متعمدًا في حالتها. ونظرًا إلى أن الفرق تلقت تحذيرات عدة مرات، أوضح الاتحاد الدولي للسيارات أنه لم يكن أمامه خيار آخر.

وبذلك، سيضطر لاوسون إلى الانطلاق من مؤخرة شبكة الانطلاق تمامًا يوم الأحد، ليواجه مهمة شاقة في التقدم عبر ترتيب السباق. ويصب هذا الاستبعاد في مصلحة ألبين، إذ سيضطر أحد منافسيها على المركز الخامس في بطولة الصانعين إلى الانطلاق من الخلف. ومع ذلك، لا يزال ريسينغ بولز يحتفظ بفارق مريح يبلغ 33 نقطة في الترتيب.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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