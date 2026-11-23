فورمولا 2

استبدال هيرتا في هايتك وإنهاء موسمه المخيب في الفورمولا 2 مبكرًا

لن يشارك كولتون هيرتا في آخر جولتين من بطولة الفورمولا 2 لموسم 2026.

إيد هاردي

منشور: 23-11-2026

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كولتون هيرتا، هايتيك

الصورة من قبل: غيتي للتصوير

سينهي كولتون هيرتا تجربته الصعبة في بطولة الفورمولا 2 مبكرًا، إذ لن يعود للمشاركة في الجولتين الأخيرتين من موسم 2026، عقب التوصل إلى "اتفاق متبادل" مع فريق هايتك.

وكان الفائز بتسعة سباقات في بطولة إندي كار قد انتقل إلى سباقات السيارات أحادية المقعد في أوروبا هذا العام، ضمن مساعيه للحصول على رخصة القيادة الخاصة أو "سوبر لايسنس" من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، المطلوبة للمشاركة في بطولة الفورمولا 1.

لكن تجربة الفورمولا 2 لم تسر وفقًا لخطط هيرتا، الذي يحتل المركز التاسع عشر في الترتيب برصيد 26 نقطة فقط من 12 جولة، وكانت أفضل نتيجة له المركز الخامس في برشلونة، بعدما انطلق من المركز الثالث على شبكة انطلاق معكوسة الترتيب.

ولن يعود الأمريكي البالغ من العمر 26 عامًا للمشاركة في عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين في قطر وأبوظبي، وسيحل محله رومان بيلينسكي، الذي كان من المقرر بالفعل أن يشغل مقعد هيرتا في عام 2027.

وقال يان زومان، رئيس هندسة السباقات في فريق هايتك للفورمولا 2: "يسعدنا الترحيب برومان في هايتك خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم".

وأضاف: "ستمنحنا عطلتا نهاية الأسبوع هاتان فرصة للبدء في بناء علاقات مهمة قبل فترة الشتاء".

وتابع: "أود أيضًا أن أشكر كولتون على التزامه وتصميمه طوال الفترة التي قضاها مع هايتك، رغم الموسم الصعب. ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

منصة التتويج: المركز الثاني رومان بيلينسكي، رودان موتورسبورت

الصورة من قبل: Formula Motorsport Ltd

ولم يتضمن بيان الفريق أي تصريحات من هيرتا، ولم تتضح بعد خططه للعام المقبل، لأنه رغم موسمه المخيب، كان لا يزال من بين المرشحين للانتقال إلى الفورمولا 1.

وجاء ذلك من خلال دوره كسائق احتياطي لدى كاديلاك، وبفضل مشاركته في ست حصص تجارب حرة أولى خلال عام 2026، ما مكنه من الحصول على الرخصة الخاصة.

لكن بعد أيام قليلة من حصوله عليها، تأكد انضمام فالتيري بوتاس إلى تشكيلة الفريق للعام المقبل إلى جانب سيرجيو بيريز.

أما بالنسبة إلى بديله في هايتك، فقد خاض بيلينسكي أيضًا موسمه الأول في الفورمولا 2 هذا العام، لكنه لم يحقق نتائج أفضل بكثير، إذ يحتل المركز السادس عشر في الترتيب برصيد 36 نقطة مع فريق دامس.

وقال السائق البولندي البريطاني البالغ من العمر 22 عامًا، والذي أنهى بطولة الفورمولا 3 لعام 2025 في المركز الحادي عشر: "أنا متحمس جدًا للانضمام إلى هايتك خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم. إن الحصول على فرصة للعمل مع الفريق قبل عام 2027 يمثل مكسبًا إضافيًا حقيقيًا".

وأضاف: "هذا يعني أنه يمكننا البدء في العمل معًا على الفور، والتعرف إلى بعضنا بعضًا، وبناء أساس قوي استعدادًا للعام المقبل. وبالطبع، آمل تحقيق بعض النتائج القوية لإنهاء الموسم الحالي بصورة جيدة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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