استئناف مكلارين بشأن موناكو يتعلق بـ"العدالة ونزاهة" الفورمولا 1

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين في الفورمولا 1 إن استئناف فريقه ضد نتيجة جائزة موناكو الكبرى، الذي يُنظر فيه يوم الثلاثاء، نابع من القلق بشأن "نزاهة الرياضة".

وتنظر محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، يوم الثلاثاء، في استئناف قدمته مكلارين وريد بُل ضد نتيجة جائزة موناكو الكبرى في يونيو، والتي تلقى خلالها عدة سائقين عقوبات زمنية بسبب تجاوز حدود السرعة في منطقة الصيانة، من بينهم أوسكار بياستري سائق مكلارين وبيير غاسلي سائق ألبين.

واتضح لاحقاً أن مخالفات منطقة الصيانة تلك كانت إنذارات خاطئة، ناجمة عن خطأ في حلقة التوقيت عند بداية مدخل منطقة الصيانة الفريد في موناكو. وكان جميع السائقين، باستثناء غاسلي وزميله في ألبين فرانكو كولابينتو، قد نفذوا عقوباتهم الزمنية بالفعل خلال السباق، فيما تلقى السائق الفرنسي عقوبتين منفصلتين مدة كل منهما خمس ثوانٍ بعد نهاية السباق، ما أدى إلى تراجعه من المركز الثالث إلى السابع.

وبعد أن قدمت ألبين طلباً لإعادة النظر في عقوبات غاسلي، ألغى الحكام العقوبتين وأعادوا السائق الفرنسي إلى مركزه على منصة التتويج، ما أدى إلى تراجع إسحاق حجار سائق ريد بُل إلى المركز الرابع، كما دفع أوسكار بياستري سائق مكلارين إلى مراكز أدنى في الترتيب.

ونتيجة لذلك، بدأت مكلارين وريد بُل إجراءات استئناف، لأنهما اعترضتا على إلغاء عقوبة غاسلي في حين لم يحصل السائقون الآخرون، ومن بينهم بياستري، على الفرصة نفسها.

وقبل جلسة الاستماع، التي تُعقد على مدار يوم الثلاثاء، لكنها قد تستمر لفترة أطول، قال ستيلا إن مكلارين تسعى من خلال الاستئناف إلى حماية مصالحها في ترتيب بطولة الصانعين، وكذلك مصلحة الرياضة بصورة عامة.

وقال ستيلا يوم الأحد بعد جائزة هولندا الكبرى: "نذهب إلى جلسة محكمة الاستئناف الدولية بنيتين".

وأضاف: "النية الأولى تتجاوز مصلحة مكلارين. نعتقد أن الإجراءات التي حدثت بعد سباق موناكو تحتاج إلى مراجعة، لأن إلغاء العقوبة يثير بعض المخاوف المهمة من ناحية العدالة بين جميع المنافسين. ونرغب في اغتنام فرصة اللجوء إلى محكمة الاستئناف الدولية للحصول على توضيح بشأن هذا الجانب".

وتابع: "هناك بالطبع أمور أخرى مرتبطة بهذه القضية. يمكننا الخوض في الجوانب التقنية لكيفية احتساب سرعة محدد السرعة في منطقة الصيانة. لكن بالنسبة إليّ، على المستوى العام، يتعلق الأمر أكثر بالعدالة والمبدأ اللذين يحتاجان إلى توضيح، وربما إعادة ترسيخهما".

وأضاف: "الجانب الثاني يتعلق بمصلحة مكلارين نفسها. لقد تعرضنا أيضاً لعقوبة فعلية لأننا نفذنا عقوبة لا يمكن استئنافها، وقد كلفنا ذلك نقاطاً في بطولة العالم".

واختتم: "لذلك هناك مصلحة عامة للفورمولا 1 ولنـزاهة الرياضة، وهناك مصلحة مباشرة لمكلارين من حيث تأثير ذلك على بطولتنا. هاتان هما وجهتا النظر اللتان نرغب في متابعتهما والسعي إلى الحصول على توضيح بشأنهما أمام محكمة الاستئناف الدولية المقبلة".