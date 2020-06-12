ازدياد حظوظ حلبة إيمولا باستضافة سباق فورمولا واحد بعد تجديد رخصتها 

برزت الحلبة الإيطالية كمرشح محتمل لاستضافة السباق الأوروبي ضمن الروزنامة، حيث تحاول ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا واحد إكمال 15 سباقاً على الأقل في موسم 2020.

وتحتاج إيمولا من أجل الاستضافة رخصة "الدرجة 1"، حيث أكدت الحلبة أنها جددت بالفعل رخصتها السابقة التي تنتهي يوم 17 يونيو الجاري.

وجاء في بيان أصدره أوبيرتو سيلفاتيكو رئيس الحلبة: "مع تجديد الرخصة فإننا ضمن وضع يسمح لنا باستضافة سباق فورمولا واحد، مع إيفاء كامل الشروط المطلوبة من قبل ’فيا’. نأمل أن يتحقق مثل هذا الحلم".

والوقت المنطقي لإقامة السباق في إيمولا هو 13 سبتمبر، بعد بلجيكا وإيطاليا.

لكن إحدى التعقيدات تتمثل في أن هذا التاريخ محجوز لجولة سان مارينو في موتو جي بي على حلبة ميزانو، والتي لا تبعد سوى 100 كيلومتر عن إيمولا.

وبالرغم من أن البطولتين لا تتنافسان على الجمهور، لكن من غير المتوقع أن يقام الحدثان بنفس اليوم.

لكنّ جولة ميزانو الثانية في 20 سبتمبر ستدعى "إيميليا رومانيا" وذلك تكريماً للدعم الحكومي، ومن الممكن أن يستعمل هذا الاسم قبل أسبوع من ذاك التاريخ.

وتم ذكر حلبة موجيللو كبديل محتمل لجولة إيطاليا الثانية. لكنها تواجه بعض التحديات فيما يتعلق بقوانين الحظر الحكومية على الفرق والأشخاص والمعدات.

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ويخطط فريق ألفا تاوري إكمال يوم تصوير في إيمولا، من المتوقع أن يكون 24 يونيو الجاري.

وعادة ما يذهب الفريق إلى ميزانو القريبة من مقره في فاينزا، لكن يبدو أن الحلبة ستكون مشغولة بتجارب فريق أبريليا الخاصة في موتو جي بي.

وتبدو إيمولا خياراً منطقياً للفريق نظراً لأن الحلبة قد تستضيف سباقاً من دون جمهور في هذا الموسم.

ويشار إلى أن ألفا تاوري باتت ثاني فريق يعلن إجراء تجارب على سيارته بمواصفات 2020 قبل إطلاق الموسم من النمسا بداية شهر يوليو المقبل، إذ أعلنت ريسينغ بوينت أنها ستستعمل سيارتها 2020 في يوم التصوير على حلبة سيلفرستون الأسبوع المقبل.