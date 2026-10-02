"ارتكبوا كل الأخطاء الآن" – لماذا يريد فيرستابن وحجار من ريد بُل إجراء التجارب من أجل 2027

مع بقاء سبع أو ثماني جولات من موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، اعتمادًا على الوضع في الشرق الأوسط، لم يتبقَّ أمام ريد بُل سوى هدفين: تجنب أن يصبح 2026 أول موسم للفريق من دون أي فوز منذ 2015، وثانيًا التعلم بأكبر قدر ممكن استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بالهدف الأول، قال فيرستابن في عدة مناسبات إن باكو كانت نظريًا أفضل فرصة لريد بُل بسبب تصميم الحلبة، ولأن مرسيدس لم تكن قد قدمت بعد ترقيتها المنتظرة منذ فترة طويلة، لكن التعلم من أجل 2027 ربما يكون أكثر أهمية، وفقًا لبطل العالم أربع مرات.

وقال فيرستابن: "علينا الآن أن ننتظر قليلًا خلال السباقات المقبلة لنرى كيف سيكون أداء سيارتنا، وربما يكون ذلك جيدًا لنا أيضًا، من أجل رؤية كل هذه الأنواع المختلفة من الحلبات".

وأضاف: "من المحتمل أن نتعلم الكثير خلال السباقات المقبلة حول ما نحتاج إليه في العام المقبل، وما الذي نريد فعله بالسيارة".

وأكمل: "نحن لا ننافس على البطولة على أي حال، لذا فهي بالنسبة إلينا مرحلة تعلم كبيرة. لكن بالطبع، كانت السباقات الأخيرة بالفعل أفضل بكثير من بداية الموسم."

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" زميله في الفريق إسحاق حجار عن الهدف الرئيسي لما تبقى من هذا العام، أشار هو الآخر إلى عملية التعلم استعدادًا لـ2027. ووفقًا للسائق الذي أنهى لعنة المقعد الثاني في ريد بُل، فإن ذلك يأتي حتى قبل تحقيق نتائج فردية في السباقات.

وقال الفرنسي: "هذا جيد. من المفترض أن تتبقى ثمانية سباقات، ولا يوجد أي ضغط. الأمر ليس كما لو أننا ننافس على أي بطولة. والآن لدينا ثمانية سباقات لنتعلم منها أكبر قدر ممكن".

وأضاف: "علينا أن نجرب كل شيء، وأن نرتكب كل الأخطاء الآن، وأن نتعلم كل ما يمكن تعلمه، حتى نصل إلى 2027 ونحن مستعدون للانطلاق ونبدأ الموسم بقوة. هذا هو الهدف وهذه هي الروح داخل الفريق".

وأردف: "لذلك سنضع كل ما لدينا حتى النهاية ونرى ما الذي يمكننا التعلم منه".

وكشف فيرستابن بالفعل أن لديه أفكارًا بشأن "تغييرات أكبر" على سيارة ريد بُل في 2027، وهي أمور تحتاج إلى تعديل حتى يصبح الفريق أكثر تنافسية مجددًا ويمنع عودة "تراجع أداء السيارة" في العام المقبل.

وهذه كلها تغييرات لم يعد بالإمكان إجراؤها على سيارة "آر.بي22" خلال الموسم الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيود الهيكل الحالي وجزئيًا إلى سقف الميزانية.

وكانت حزمة باكو آخر ترقية كبيرة لسيارة ريد بُل هذا العام، رغم أن فيرستابن أعرب عن رضاه عنها.

وقال: "كانت خطوة جيدة إلى حد ما، نعم. لكن في العام المقبل، إذا أردنا المنافسة فعلًا، فنحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة أكبر بكثير. وهذا ينطبق على كل شيء: السيارة، ووحدة الطاقة، وكل شيء."

وعندما أشار إليه هذا الموقع إلى أن ريد بُل لا تستطيع فعل الكثير على صعيد وحدة الطاقة من دون رمز "أديو"، رد فيرستابن: "هذا صحيح، لكن بالطبع لا يزال بإمكاننا إجراء بعض الضبط الدقيق."

وعندما سُئل حجار عما إذا كان، مثل فيرستابن، يملك بالفعل بعض الأفكار حول ما يجب أن يكون مختلفًا بشكل جوهري في "آر.بي23"، اختتم حديثه بابتسامة معبّرة: "نعم، بالتأكيد. ونحن متفقون في الغالب على هذه الأمور."