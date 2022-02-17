ارتفاع أعداد المشاهدين للفورمولا واحد وسباق أبوظبي الختامي يسجل 108 مليون مشاهدة

بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره وتأثيرها على روزنامة موسم 2020، قدمت الفورمولا واحد موسماً حبس الأنفاس حتى الثواني الأخيرة في 2022، لينجح ماكس فيرشتابن خلاله بتجاوز غريمه لويس هاميلتون وتحقيق لقبه الأول في الفئة الملكة.

وكشفت البطولة عن أعداد المشاهدين، حيث أظهرت تقدماً إيجابياً على جميع الأصعدة.

حيث بلغ عدد المشاهدات الإجمالي 1.55 ملياراً بارتفاع قدره 4 بالمئة عن موسم 2020.

وشهد السباق الختامي للموسم زيادة كبيرة في عدد المشاهدات وصلت إلى 107.8 مليوناً.

وبلغت معدلات المشاهدة الوسطية 70.3 مليوناً لكل جولة، حيث أظهرت تقارير قنوات البثّ ارتفاعاً قدره 13 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي.

كما ساعد وجودُ ماكس فيرشتابن في تعزيز جماهيرية البطولة في هولندا بشكل كبير للغاية، حيث بلغت الزيادة السنوية 81 بالمئة.

بينما تواصل الفورمولا واحد النمو في الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة قدرها 58 بالمئة، وفي فرنسا 48 بالمئة وإيطاليا 40 بالمئة والمملكة المتحدة 39 بالمئة.

ورحبت البطولة بالمتابعين في أغلب أحداث موسم 2021، من بينها سباقات بيعت كامل تذاكرها مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، لتتجاوز أعداد الجمهور فيها جميعاً 350.000 مشاهد.

وبلغت أعداد الجمهور في سباقات 2021، 2.69 مليوناً. ويعتبر هذا انخفاضاً عن حقبة ما قبل كورونا التي بلغ فيها العدد 4.16 مليوناً، لكن لم تكن جميع جولات 2021 مفتوحة أمام الجمهور بسبب جائحة كورونا.

فالتيري بوتاس، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة: "كان موسم 2021 خاصاً للغاية".

وأكمل: "لقد شهدنا معركة حماسية للغاية على اللقب حتى السباق الأخير مع مستويات هائلة من الحماسة. بدأنا الترحيب بجمهورنا الذي يحتل مكانته في قلوبنا، وبالرغم من التقييد في إمكانية الحضور بسبب تداعيات الجائحة، وقد كان من المذهل لنا حضور 2.6 مليون متابع في المدرجات من جميع أنحاء العالم".

وتابع: "لقد رأينا كذلك بعض الأرقام المرتفعة للغاية من قنوات البثّ والمنصات الرقمية، التي أظهرت مجدداً الزخم والحماسة والاهتمام بالفورمولا واحد في جميع أنحاء العالم".

واختتم: "نحن نرحب بروزنامة برقم قياسي لعدد الجولات يبلغ 23 جولة هذا الموسم، مع سيارات جديدة، قوانين جديدة، وتحديات جديدة لجميع الفرق والسائقين. وأنا أعلم تماماً أن المتابعين لا يكادون يطيقون صبراً لبداية الموسم!".