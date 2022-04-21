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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

ارتباط هاميلتون باستحواذ محتمل على نادي تشيلسي لكرة القدم

ارتبط اسم بطل العالم في الفورمولا واحد سبع مرات لويس هاميلتون بعرض استحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

ارتباط هاميلتون باستحواذ محتمل على نادي تشيلسي لكرة القدم

وفقًا لتقرير حصري من شبكة سكاي اليوم الخميس، فإنّ هاميلتون قد انضمّ إلى نجمة التنس سيرينا ويليامز ضمن استثمار كبير لتمويل عملية استحواذ محتملة على ملكية نادي تشيلسي.

ويتقدّم ذلك السعي الرئيس السابق لنادي ليفربول وخطوط الطيران البريطانية مارتن بروتون.

وأشارت شبكة سكاي إلى أن كلا من هاميلتون وويليامز قد عقد محادثات مع مجموعة بروتون حيال خطط الاستحواذ، وأن الثنائي مستعد لاستثمار ما يقرب من 10 مليون جنيه استرليني لكل منهما.

كما تمت الإشارة إلى أنه عوضًا عن أن يكون شريكًا صامتًا إذا ما تمّت الصفقة، فإنّ هاميلتون سيلعب دورًا رسميًا في الجهود المستقبلية لتشيلسي الساعية للتنوّع العرقي، المساواة والشمولية.

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جديرٌ بالذكر أن مجموعة بروتون ليست الوحيدة الساعية للاستخواذ على نادي تشيلسي، حيث تسعى عدّة أطراف دولية لشراء النادي الذي كان مملوكًا لرومان أبراموفيتش.

وقد طُلب من كافة الأطراف المهتمة بشراء النادي أن يتقدموا بضمانة استثمارية تقدّر بمليار جنيه استرليني للبنية التحتية للنادي، أكاديميته والفريق النسائي إذا ما نجحت عملية الاستحواذ.

وتأتي عملية بيع النادي الإنجليزي - الذي قد تصل قيمته إلى 2.5 مليار جنيه استرليني - بعد العقوبات التي تم توقيعها على المالك السابق أبراموفيتش في أعقاب الغزو الروسي على أوكرانيا.

هذا ولم يكن هاميلتون متاحًا على الفور للتعقيب على تلك المسألة، لكنه سيُسأل عنها بالتأكيد قُبيل انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

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