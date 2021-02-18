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ارتباط هاس وويليامز بخطوة رعاية محتملة مع "بي دبليو تي"

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ارتباط هاس وويليامز بخطوة رعاية محتملة مع "بي دبليو تي"

قد يبقى اللون الزهري المميّز لشركة معالجة المياه النمساوية "بي دبليو تي" في الفورمولا واحد لموسم 2021، حيث أفادت مصادر بأن الشركة قد خاضت محادثات مع كل من هاس وويليامز.

كانت "بي دبليو تي" الراعي الرئيسي لفريق ريسينغ بوينت العام الماضي، حيث عملت مع الفريق المتمركز في سيلفرستون منذ 2017.

وقد برزت كسوتها الزهرية في الرياضة على نحوٍ كبير، كما بلغت أفضل إنجازاتها في البطولة عندما حقق سيرجيو بيريز الفوز في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي.

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مع ذلك، فإنّ دخول ريسينغ بوينت حقبة جديدة تحت الاسم الجديد أستون مارتن، وتفضيلها اعتماد كسوة التسابق البريطاني الخضراء، أنهى على الشراكة مع "بي دبليو تي".

وبينما لم يصدر أيّ تأكيد على بقاء "بي دبليو تي" في الفورمولا واحد، إلّا أنّ بعض المصارد أشارت لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ الشركة كانت تبحث في خيارين لإبقاء ألوانها في عالم الجائزة الكبرى.

أحد هذين الخيارين يتمثّل في الانتقال لرعاية فريق هاس، والذي يشارك دون راعٍ رئيسي منذ فض شراكته مع شركة مشروبات الطاقة "ريتش إنرجي" منتصف موسم 2019.

وبالرُغم من عدم الرد على الاستفسارات الموجهة لكل من الفريق الأمريكي و"بي دبليو تي" بشأن تلك الاحتمالية، لكنّ الشائعات حول ذلك الارتباط تصاعدت إثر بعض التعليقات المثيرة للاهتمام في الإعلام الألماني.

إذ ومع خوض ميك شوماخر لموسمه الأوّل في الفورمولا واحد مع هاس هذا العام، فقد أشار عمّه رالف إلى صحيفة "أكسبريس" الألمانية بأنّه قد يكون هنالك راعٍ جديد وألوان جديدة للفريق.

فقال: "بات هنالك راعٍ متاح. ليس وكأن ذلك اللون المحدد سيناسب ميك".

من المعلوم كذلك أن هاس ليس الخيار الوحيد أمام "بي دبليو تي"، حيث كشفت مصادر عن أن الشركة قد عقدت محادثات كذلك مع فريق ويليامز الذي يشارك في البطولة حاليًا تحت إدارة المستثمرين الجُدد "دوريلتون كابيتال"، والذي اختبر سيارته الجديدة "اف.دبليو43.بي" للمرة الأولى مع كسوة زرقاء صافية في سيلفرستون بالأمس.

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