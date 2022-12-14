ارتباط فورد بعودة محتملة إلى الفورمولا واحد مع ريد بُل

يعود آخر نشاطٍ لعملاق السيارات الأمريكي في الفورمولا واحد مع جاغوار بين 2000 و2004، لكنّ الفريق لم يُحقّق مستوى النجاحات المرغوب.

وبعد إنهاء ذلك النشاط، تمّ بيع الفريق إلى ريد بُل التي حقّقت لاحقًا العديد من الألقاب.

كما وضعت فورد علامتها على محرّكات كوزوورث التي استخدمها فريق جوردان موسمي 2003 و2004 كجزء من منفصلة عن برنامجها المصنعي.

وفي حين أنّه لا يبدو أنّ هناك حرصًا كبيرًا من فورد للعودة بتمويلٍ كاملٍ لفريق مصنعي، أو إنتاج محرّكاتها الخاصة، أشارت مصادر إلى أنّ أحد الخيارات المطروحة سيكون الدخول في شراكة مع فريق ريد بُل.

والتزمت ريد بُل بالفعل بإنتاج وحدة طاقتها بدءًا من 2026، حيث تمتدّ صفقة شراكتها الحاليّة مع هوندا حتّى نهاية 2025.

لكنّ الصانع النمساوي أوضح مرارًا انفتاحه على اهتمام المصنّعين الآخرين الذين يودّون في الدخول في شراكة معه، سواءً عبر مجرّد وضع علامة أو من خلال دعم تقني.

وكانت محادثات ريد بُل وبورشه للدخول في شراكة بدءًا من 2026 قد انهارت هذا العام في اللحظات الأخيرة بسبب مخاوف من الفريق النمساوي حيال فقدانه لاستقلاليّته.

ومع نهاية تلك الشراكة المحتملة، برزت هوندا كمرشّحة للعودة إلى إحياء شراكتها مع الفريق، خاصة في ظلّ حرصها على تطوير الجانب الكهربائيّ الذي ستزداد أهميّته بدءًا من 2026.

لكنّ مصادر كشفت الآن عن أنّ فورد تستكشف خيارات مع ريد بُل، حيث تعمل الشركتان معًا بالفعل في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وأُشير إلى أنّ خيار فورد المحبّذ مختلفٌ جدًا عن بورشه التي أرادت التمتّع بسيطرة أكبر على فريق ريد بُل إلى جانب الاستحواذ على أسهم.

إذ لا تريد فورد الاستحواذ على أيّ جزء في الفريق وعمليّاته، حيث يُعتقد بأنّ فورد ترغب بالإبقاء على ريد بُل في موقع الريادة على الصعيد التطوير التقنيّ لوحدة الطاقة، بالرغم من وجود إمكانيّة توفيرها لدعمٍ تقني في بعض الجوانب التي تتمتّع فيها بالخبرة.

وسيكون لأيّ شراكة بين ريد بُل وفورد تأثيرٌ واضحٌ على هوندا التي تمتّعت بأفضل نجاحاتها في الفورمولا واحد في الحقبة الأحدث في الفورمولا واحد على مدار العامين الماضيين.