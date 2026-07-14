اربح تذكرة الأحلام لحضور جميع سباقات الفورمولا 1 في الموسم المقبل

عندما أنفق براندون بورغيس مشجع الفورمولا 1 المتحمّس، جميع مدخراته لحضور كامل سباقات الموسم الماضي، منح ذلك الراعي العالمي للبطولة، هاينكن، فكرة مميزة.

فقد ابتكرت الشركة تذكرة موسمية مصنوعة من ألياف الكربون تتيح لمشجع محظوظ اصطحاب شخص آخر ومتابعة جميع سباقات الموسم، وقد تكون أنت صاحب هذه الفرصة في الموسم المقبل!

كان بورغيس قد تابع موسم 2025 بميزانية محدودة للغاية، لذلك شعر بصدمة عندما تواصلت معه هاينكن لتقدم له تجربة استثنائية. وأصبح أول مالك لهذه التذكرة الموسمية خلال هذا العام، وعندما سلمها له ماكس فيرستابن، تغيرت حياته بالكامل.

حيث قال: "لم أستطع تصديق ذلك".

وأكمل: "في العام الماضي كنت أقوم بالكثير من الأمور بأقل تكلفة ممكنة، لكن هذا العام تمكنت من الجلوس في المدرج الرئيسي، والنظر مباشرة إلى منطقة الصيانة، والاستفادة من جميع الامتيازات الإضافية التي لم تكن متاحة لي من قبل، وهو ما جعل هذا الموسم مذهلًا حقًا".

وأردف: "أستطيع أن أصطحب شخصًا مختلفًا في كل مرة؛ صديقتي، ووالديّ، وأصدقائي وأفراد عائلتي. ورغم أن كل من يرافقني من عشاق الفورمولا 1، فإن بعضهم لم يسبق له حضور أي سباق، ولذلك فإن مشاركة هذه التجربة معهم أمر رائع للغاية".

مغامرة تمتد لعام كامل

يمثل حضور أي سباق تجربة مميزة، لكن متابعة موسم كامل من سباقات الفورمولا 1 هو حلم بالنسبة لأي مشجع.

من ملبورن إلى موناكو، ومن أستراليا إلى أبوظبي، تشمل الجائزة بطاقتي حضور موسميتين تغطيان جميع سباقات بطولة العالم، إلى جانب تذاكر الطيران، والإقامة، والدخول إلى كل جائزة كبرى.

لكن هذه ليست مجرد تذكرة لحضور سباقات الفورمولا 1، بل هي فرصة لاستكشاف العالم خلال مغامرة تستمر عامًا كاملًا وتشمل وجهات في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا.

وفي كل سباق، سيحصل الفائز وضيفه (كمرافَقة) على امتيازات حصرية، ومقاعد مميزة، وفرصة للتواصل مع مشجعي الفورمولا 1 من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة شغفهم وحماسهم، وصناعة قائمة طويلة من الذكريات التي لا تُنسى.

فرصة بهذا الحجم نادرة للغاية، ويكفي سؤال بورغيس عن ذلك.

حيث قال: "كانت تجربة زيارة هذا العدد الكبير من الدول من خلال الفورمولا 1 مذهلة".

وأكمل: "إن ثقافة كل بلد تنعكس بوضوح على السباق الذي تستضيفه، ولذلك من الصعب جدًا اختيار سباق مفضل".

وأردف: "كما أن لطف مشجعي الفورمولا 1 أدهشني كثيرًا. فقد كنت أنظم لقاءات مع مشجعين آخرين في العديد من السباقات، وغالبًا ما كانت تلك اللحظات هي الأجمل خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ مجموعة كبيرة من الأشخاص يتحدثون عن الفورمولا 1، والسباق، ورحلاتهم وتجاربهم السابقة".

اختيار الفائز

إن فرصة السفر إلى جميع سباقات الجائزة الكبرى تمنح الفائز إمكانية وصول غير مسبوقة إلى عالم الفورمولا 1 وجماهيره. وتثبت تجربة بورغيس كيف يمكن لرياضة السيارات أن تصنع روابط إنسانية حقيقية، إذ كوّن صداقات مع أشخاص في جميع الوجهات التي زارها ضمن البطولة.

وأصبح الآن من مسؤولية أول حامل للتذكرة اختيار الشخص الذي سيخلفه. وللدخول في المنافسة، يكفي أن يرسل المشجعون مقطع فيديو يوضح سبب استحقاقهم لهذه الجائزة الاستثنائية.

وبالنسبة إلى بورغيس، فإن المعيار الأهم هو أمر واحد فقط.

حيث قال: "أهم ما أبحث عنه هو الشغف بالفورمولا 1، لأن عليك أن تكون مشجعًا حقيقيًا حتى تستفيد من هذه الفرصة إلى أقصى حد".

وأكمل: "سيكون من الصعب جدًا التخلي عنها، كما أن اختيار الشخص التالي يشكل مسؤولية كبيرة".

وعندما سُئل عن النصيحة التي سيقدمها للفائز في العام المقبل، أجاب: "الاستمتاع بكل لحظة".

وتابع: "حتى إذا شعرت بالإرهاق، واصل الطريق واستمتع بكل ثانية، لأنك عندما تنظر إلى الوراء في نهاية العام ستجد أن كل تلك التجارب كانت مذهلة إلى حد يصعب وصفه".

إذا كنت ترغب في أن تصبح حامل تذكرة هاينكن الموسمية للفورمولا 1 في عام 2027، فتوجه إلى صفحة التسجيل وقدم طلبك للمشاركة!