ادعاءات بأن الموظفين في مصنع ألبين قد يبدؤون إضراباً
مع شائعات توجه ألبين للاستعانة بمحركات مرسيدس لتصبح فريقاً زبوناً، ظهرت ادعاءات بأن الموظفين في مصنع فيري قد يبدؤون إضراباً للاحتجاج على ذلك.
غطاء محرّك سيارة ألبين "آي524"
الصورة من قبل: من دون حقوق
تنحصر مفاوضات بطولة المصنعين حالياً بشكل واضح بين أربعة مصنعين فقط: ريد بُل، مكلارين، فيراري ومرسيدس.
ورغم أن مرسيدس بدأت الموسم بشكل متواضع لكنها سرعان ما قلبت الطاولة وبدأت بتقديم تحديثات رفعت سرعة سيارتها حيث بدأت المنافسة بالفعل مع سيارات المقدمة.
وخلف الأربعة المتصدرين يبدو أن أستون مارتن مستقرة بالمركز الخامس، أمام آربي وفريق هاس الذي شهد عودة جيدة كذلك.
لكن هناك ثلاثة فرق تقبع في آخر الترتيب: ويليامز، ساوبر وآلبين. وقد بدأت ألبين الموسم بأبطأ سيارة بين المشاركين وفشلت في تسجيل النقاط خلال أول خمسة سباقات.
ورغم التحسن البطيء، لكن سيارتها ما زالت غير قادرة على تسجيل عدد جيد من النقاط.
ويبدو أن هناك دراما تدور خلف كواليس الفريق، حيث عُلم أن هناك اقتراحاً بالتزود بمحركات من مصنّع آخر (مرسيدس) والتخلي عن محركات رينو.
وقرأ الموظفون هذه الشائعات من وسائل الإعلام وهم غير مسرورين على الإطلاق لعدم وجود جواب واضح من مدرائهم.
وهناك مخاوف جدية من أن الموظفين قد يبدؤون إضراباً بالفعل، ما قد يترك الفريق دون محركات في سباقات لاحقة من الموسم.
ورغم أن الموظفين قد يحصلون على جوابٍ قاطع للمسألة قريباً، لكن هذا الجواب قد لا يرضيهم، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن ألبين قد عقدت اتفاقاً مبدئياً بالفعل للتزود بمحركات مرسيدس مستقبلاً.
لكن السؤال يبقى إن كان ذلك الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في 2025 أو 2026.
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