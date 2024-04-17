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اختيار فيرستابن ضمن قائمة "تايم 100" لعام 2024

اختير ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرّات في الفورمولا واحد ضمن قائمة "تايم 100" لعام 2024 التابعة لمجلة تايم، وهي قائمة الـ 100 شخصٍ الأكثر تأثيرًا في العالم.

تم التحديث:
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

فاز فيرستابن بـ 19 من 22 سباقًا في روزنامة 2023، وضمن اللقب في بداية أكتوبر بعد أن حلّ ثانيًا في السباق القصير في قطر.

لذا ضمنت إنجازاته خلال المواسم الثلاثة الماضية في الفورمولا واحد مكانه في قائمة تايم 100 لهذا العام، وهي القائمة التي تتضمّن القادة، والكتاب، والفنانين والشخصيات الأيقونيّة العالميّة الأخرى في مختلف المجالات.

وينضمّ فيرستابن إلى نخبة من الرياضيين الذين دخلوا قائمة هذا العام، وقال شون غريغوري كبير المراسلين الرياضيين لمجلّة "تايم" أنّ "فيرستابن يتمتّع بثقة عالية جدًا خلف المقود لدرجة أنّه كان قادرًا على مشاهدة الشاشات حول الحلبة في أحد السباقات لمتابعة المعارك الدائرة خلفه".

وبلغ الهولندي العديد من الإنجازات البارزة ضمن مسيرته في الفورمولا واحد حتّى الآن، بما في ذلك فوزه بـ 57 سباقًا، وتحقيقه لـ 36 قطب انطلاقٍ أوّل، إلى جانب رقمه القياسيّ الذي سيصعب تحطيمه بأن كان أصغر سائق فورمولا واحد بعمر 17 عامًا عندما بدأ مسيرته مع تورو روسو في 2015.

وبانتقاله إلى ريد بُل في 2016، فاز فيرستابن بسباقه الأوّل مع الحظيرة النمساويّة ضمن منافسات جائزة إسبانيا الكبرى، ومن ثمّ تغلّب على لويس هاميلتون سائق مرسيدس ليفوز بلقب بطولة 2021.

ولا يُعدّ الهولندي سائق الفورمولا واحد الوحيد الذي يظهر في هذه القائمة، إذ سبق لهاميلتون التواجد في قائمة المجلّة لأكثر الأشخاص المؤثّرين في 2020، بينما كان مايكل شوماخر جزءًا من قائمة عام 2005.

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