اختبر معرفتك بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1!
إليكم اختبارًا لاكتشاف مدى معرفتكم بتفاصيل وتاريخ جائزة إسبانيا الكبرى المقامة نهاية هذا الأسبوع ضمن موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1.
أوسكار بياستري، مكلارين ونيك دي فريز، ألفا تاوري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
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