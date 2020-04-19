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اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟

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اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟
من قبل:
19-04-2020

هل تعتقدون بأنّكم على معرفة كاملة بنجوم الفورمولا واحد؟ ما رأيكم إذًا أن تخمّنوا الأرقام الشخصيّة للسائقين الـ 20 لموسم 2020؟

ملاحظة: الترتيب يبدأ من لويس هاميلتون.

 
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الكاتب مروان الوافي

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