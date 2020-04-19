اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟
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هل تعتقدون بأنّكم على معرفة كاملة بنجوم الفورمولا واحد؟ ما رأيكم إذًا أن تخمّنوا الأرقام الشخصيّة للسائقين الـ 20 لموسم 2020؟
ملاحظة: الترتيب يبدأ من لويس هاميلتون.
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|مروان الوافي
اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟
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