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اختبار: هل بوسعكم تخمين عدد ألقاب الصانعين في بطولة العالم للفورمولا واحد؟

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اختبار: هل بوسعكم تخمين عدد ألقاب الصانعين في بطولة العالم للفورمولا واحد؟
26-04-2020

نواصل اختبار معلوماتكم حول بطولة العالم للفورمولا واحد وهذه المرّة من خلال مسابقة لعدد الألقاب التي أحرزها الصانعون في تاريخ البطولة!

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