فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

اختبارات سرية جديدة من بيريللي لإطارات 2020 في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
اختبارات سرية جديدة من بيريللي لإطارات 2020 في الفورمولا واحد
19-09-2019

تعتمد بيريللي إجراء جديداً سرياً ضمن مصنعها في ميلان لضمان نافذة عمل أوسع لإطارات الفورمولا واحد التي ستقدمها في موسم 2019 المقبل.

على ضوء مخاوف الفرق من انتقال مشكلة نافذة العمل الضيقة لإطارات 2019، إلى إطارات 2020 في الفورمولا واحد، وافقت بيريللي على محاولة توسيع تلك النافذة للموسم المقبل.

وباتت عملية تطوير إطارات 2020 ضمن مرحلة متقدمة بالفعل، لكن أحد النواحي التي وجدت بيريللي طريقة لاختباره يتمحور حول توسيع نافذة العمل المثالية.

وكشف ماريو إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي أن هذه التقنية تمّ تطويرها ضمن الشركة للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما نقوم به للموسم المقبل هو عملية إعادة تصميم هيكلية بهدف تعديل خصائص الإطار وخفضِ ارتفاع الحرارة المفرط".

وأكمل: "كذلك، تصميم نوعيات جديدة مع مكونات جديدة، إذ نعمل على استكشاف توجهات جديدة بهدف تأمين نافذة عمل أوسع".

وتابع: "نحن نعمل ضمن أروقة الشركة على اختبارات بهدف تحديد وقياس نافذة العمل بالشكل الصحيح، والتي تتأثر بالعديد من العوامل".

واسترسل: "من أجل تحديد نافذة العمل، نحتاج إلى اختبارات يمكن القيام بها ضمن الشركة وبشكل متكرر. وهذا ما يمنحنا فرصة مقارنة المكونات المختلفة لمعرفة سيرنا بالاتجاه الصحيح من عدمه".

وأردف: "ذلك ليس سهلاً. من السهل شرحه، لكن تنفيذه ليس بالمهمة السهلة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، لم يسهب إيزولا في الشرح عن التقنية الجديدة، لأن بيريللي تودّ الإبقاء على تلك الطريقة لنفسها.

فقال: "تلك معلومات سرية لا يمكنني الكلام عنها. إنه إنجاز كبير للغاية، وقد كان نتيجة جهود كبيرة من العاملين جميعاً. نود حماية ذلك، وعدم منح منافسينا تلك النوعية من المعلومات".

واختتم: "لكن تلك تقنية جديدة. وأسلوب عمل جديد".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
معرض صور: أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد

المقال السابق

معرض صور: أصغر الفائزين بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد

المقال التالي

فيراري تدعم جيوفينازي مع ألفا روميو بالرغم من توافر هلكنبرغ كبديل

فيراري تدعم جيوفينازي مع ألفا روميو بالرغم من توافر هلكنبرغ كبديل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

2
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019

3
فورمولا 1

وولف لا يُمانع "بتاتًا" خوض هاميلتون محادثات مع فيراري

4
فورمولا 1

هاميلتون يختتم موسم 2019 بفوزٍ بسباق أبوظبي

5
فورمولا 1

هاميلتون ممتنٌ للثناء الأوّل من فيراري طوال 13 عامًا

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ساينز: تجاوز اللفّة الأخيرة على هلكنبرغ كان بمثابة لحظة فوز ببطولة العالم
F1

ساينز: تجاوز اللفّة الأخيرة على هلكنبرغ كان بمثابة لحظة فوز ببطولة العالم

غاسلي "مشمئز" من حادثة اللفة الأولى مع سترول في أبوظبي
F1

غاسلي "مشمئز" من حادثة اللفة الأولى مع سترول في أبوظبي

عطبٌ مفاجئ في خادم البيانات تسبّب بتعطيل نظام "دي آر اس" في أبوظبي
F1

عطبٌ مفاجئ في خادم البيانات تسبّب بتعطيل نظام "دي آر اس" في أبوظبي

فيرشتابن: عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد "مضيعة للوقت" من دون سيارة تنافسية
F1

فيرشتابن: عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد "مضيعة للوقت" من دون سيارة تنافسية

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه
F1

تغريم فيراري لتباين كميّات الوقود ولوكلير يُحافظ على منصّة تتويجه

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.