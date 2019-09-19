اختبارات سرية جديدة من بيريللي لإطارات 2020 في الفورمولا واحد

على ضوء مخاوف الفرق من انتقال مشكلة نافذة العمل الضيقة لإطارات 2019، إلى إطارات 2020 في الفورمولا واحد، وافقت بيريللي على محاولة توسيع تلك النافذة للموسم المقبل.

وباتت عملية تطوير إطارات 2020 ضمن مرحلة متقدمة بالفعل، لكن أحد النواحي التي وجدت بيريللي طريقة لاختباره يتمحور حول توسيع نافذة العمل المثالية.

وكشف ماريو إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي أن هذه التقنية تمّ تطويرها ضمن الشركة للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما نقوم به للموسم المقبل هو عملية إعادة تصميم هيكلية بهدف تعديل خصائص الإطار وخفضِ ارتفاع الحرارة المفرط".

وأكمل: "كذلك، تصميم نوعيات جديدة مع مكونات جديدة، إذ نعمل على استكشاف توجهات جديدة بهدف تأمين نافذة عمل أوسع".

وتابع: "نحن نعمل ضمن أروقة الشركة على اختبارات بهدف تحديد وقياس نافذة العمل بالشكل الصحيح، والتي تتأثر بالعديد من العوامل".

واسترسل: "من أجل تحديد نافذة العمل، نحتاج إلى اختبارات يمكن القيام بها ضمن الشركة وبشكل متكرر. وهذا ما يمنحنا فرصة مقارنة المكونات المختلفة لمعرفة سيرنا بالاتجاه الصحيح من عدمه".

وأردف: "ذلك ليس سهلاً. من السهل شرحه، لكن تنفيذه ليس بالمهمة السهلة".

بالمقابل، لم يسهب إيزولا في الشرح عن التقنية الجديدة، لأن بيريللي تودّ الإبقاء على تلك الطريقة لنفسها.

فقال: "تلك معلومات سرية لا يمكنني الكلام عنها. إنه إنجاز كبير للغاية، وقد كان نتيجة جهود كبيرة من العاملين جميعاً. نود حماية ذلك، وعدم منح منافسينا تلك النوعية من المعلومات".

واختتم: "لكن تلك تقنية جديدة. وأسلوب عمل جديد".