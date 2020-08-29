اختبارات المحاكاة لسباق الصخير تتوقع 53.9 ثانية لزمن لفة قطب الانطلاق الأول

سيستضيف المسار - الذي لم يُستخدم مُطلقًا من قبل للتسابق - الجولة ما قبل الأخيرة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد في 6 ديسمبر/كانون الأوّل المُقبل.

ويقود سيموندز مجموعة المهندسين في الفورمولا واحد التي أجرت اختبارات مُحاكاة للمسار القصير عالي السرعة قبل اتّخاذ قرار احتضانه لجائزة كبرى.

وقال سيموندز أنّ الأرقام تشير إلى أنّ زمن قطب الانطلاق الأوّل قد يبلغ 54.3 ثانية إذا ما تمت الاستعانة بمنطقتَي "دي آر اس"، والذي سيتراجع إلى 53.9 ثانية إذا ما تمّ تطبيق ثلاث مناطق. ولكن لم يتمّ بعد اتّخاذ قرار بشأن عدد مناطق "دي آر اس" التي ستُعتمد للجائزة.

وأوضح سيموندز كذلك أنّ الفورمولا واحد قد نظرت في جميع الخيارات المتاحة من أجل محاولة تمييز سباق البحرين الثاني عن الأوّل.

فقال: "قمنا بالعديد من اختبارات المُحاكاة، حيث أنّه دومًا عندما يكون هنالك سباقين متتاليين على ذات الحلبة نبحث عن سُبل كي لا نحصل على نهاية أسبوع متطابقة مع الأخرى".

وأضاف: "أردنا للبحرين أمرًا مختلفًا عما قمنا به في سيلفرستون على سبيل المثال، حيث أنّ البحرين حلبة فريدة للغاية، ويتجلي ذلك في امتلاكها لعدد من المسارات المختلفة، وإذا ما تذكرون، فقد استعنا بالحلبة البديلة هناك قبل بعضة أعوام (2010)، ولكن السباق لم يكن جيّدًا ولذلك نظرنا في الخيارات الأخرى".

وقال سيموندز أنّ فريقه نظر في جميع جوانب التسابق على المسار الخارجي "شبه البيضوي".

"نملك أدوات متطورة للغاية، والتي ليست فقط خاصة بمُحاكاة اللفات، ولكنها تسمح لنا كذلك بالنظر إلى احتمالات التجاوز، وأمور كهذه. كما نظرنا كذلك في دورات الإطارات والكبح" قال سيموندز.

وتابع: "ننظر هنا إلى زمن قطب انطلاق أوّل يبلغ 54.3 ثانية مع منطقتي دي آر اس، وإذا ما اعتمدنا ثلاث مناطق فسينخفض ذلك الزمن إلى 53.9 ثانية".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن احتمالية مواجهة مشاكل الازدحام على المسار، ولا سيّما مع وجود 20 سيارة خلال القسم الأوّل للتصفيات، أوضح سيموندز أنّ ذلك أمر سيتعين على السائقين التعامل معه.

حيث قال: "فيما يتعلّق بالازدحام، نعم قد يكون المسار مزدحمًا، بذات الطريق مثل البرازيل. يحدث ذلك على الحلبات القصيرة. ذلك جزء من التحدي، إذ أنّه ولتكون سائقًا مكتملًا، يتعيّن عليك التعامل مع أمور كهذه".