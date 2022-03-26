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اختبارات إعدادات مرسيدس لم تحلّ مشكلة الارتدادات في جدّة

اعترفت مرسيدس بأنّ تجارب الارتدادات التي أجرتها يوم الجمعة ضمن جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى للفورمولا واحد لم تُساعد بعد على حلّ مشاكلها.

اختبارات إعدادات مرسيدس لم تحلّ مشكلة الارتدادات في جدّة

واجهت الماكينات الألمانيّة تحديًا للتخفيف من حدّة الارتدادات على سيارتها على الخطوط المستقيمة من دون الإضرار بالأداء كثيرًا.

وأصرّ الفريق على أنّه حالما يُصبح لديه فهمٌ أفضل لما يحتاج لفعله لحلّ المشكلة، فسيسمح له ذلك باستخراج الإمكانيّات الكاملة التي يعتقد بأنّ سيارته "دبليو13" تتمتّع بها.

لكن بالرغم من العمل المكثّف في مجريات الجمعة على حلبة شوارع جدّة، لا تزال مرسيدس تعتقد بأنّها لم تتوصّل إلى إجابة للتخلّص من تلك الظاهرة بالكامل.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة في مرسيدس: "اختبرنا بعض الأشياء لفهم مشكلة الارتدادات هنا، بعضها جعلت الظاهرة أسوأ، وبعضها ساعد، لكنّنا لا نملك حلًا للتخلّص من المشكلة بعد".

وأردف: "يُمكننا التقليل من حدّتها قليلًا ليوم السبت، كونها تؤثّر على سائقَينا في بعض المنعطفات وتكلّفنا بعض الوقت".

وفي حين أنّ مرسيدس لا تزال خلف فيراري وريد بُل على صعيد الوتيرة يوم الجمعة، شعر شوفلين أنّ الفريق في وضعٍ أفضل مع حزمته الحاليّة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.

وقال في هذا الصدد: "توازن السيارة أفضل بالمقارنة مع البحرين، وكذلك نحن سعداء بمستويات التآكل التي شاهدناها".

وأضاف: "لا نزال بحاجة للعمل على وتيرة اللفّة الواحدة. لكنّه كان يومًا مقبولًا في المجمل، ومن الواضح أنّه لا يزال لدينا بعض العمل قبل منافسة ريد بُل أو فيراري".

من جانبه يعتقد لويس هاميلتون أنّ مرسيدس تحتاج لتحسين الأداء على الخطوط المستقيمة، وذلك بالرغم من اختيار الفريق جناحًا خلفيًا أقلّ جرًا نهاية هذا الأسبوع.

وقال البريطاني: "لا تزال لدينا الكثير من ذات المشاكل التي واجهناها في البحرين، ولا نزال نعمل عليها".

وأكمل: "الوضع أكثر صعوبة بالتأكيد هنا في المنعطفات عالية السرعة، لكنّ التماسك جيّدٌ على الحلبة ونحتاج لإيجاد سرعة إضافيّة على الخطوط المستقيمة".

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