احتمال إعلان انتقال ساينز إلى فيراري خلال 48 ساعة

كشفت المصادر أن ساينز سينتقل إلى فيراري بديلاً عن سيباستيان فيتيل في 2021 ليجاور شارل لوكلير، حيث يبدو أنه البديل المثالي للألماني بطل العالم أربع مرات والذي أعلنت فيراري رسمياً رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر كذلك أنه لم تتبق إلا بعض التفاصيل ﻹكمال عقد ساينز، قبل أن يعلن الحصان الجامح رسمياً ضم ساينز إلى صفوفه.

وجاء إعلان رحيل فيتيل عن فيراري مفاجئاً بعض الشيء، إذ وصلت محادثات تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري إلى طريق مسدود.

وكان ساينز أحد المرشحين اﻷساسيين ليكون بديلاً عن فيتيل، نظراً لانتهاء عقده كذلك نهاية الموسم الجاري مع فريقه مكلارين.

وفي حال تم ذلك، سيصل ساينز إلى القلعة الحمراء مع منصة تتويج وحيدة ومن دون أي انتصار. لكن مسيرته المهنية تشهد له باﻷداء الثابت والمتحسن على الدوام، والذي برز بشكل خاص خلال موسم 2019 المنصرم.

حيث ساهم مع زميله لاندو نوريس بوضع مكلارين ضمن المركز الرابع في ترتيب بطولة المصنعين.

وما زال ساينز صغيراً في السن مع 25 عاماً فقط، لكنه يمتلك خبرة تمتد على مدار 100 سباق. كما أنه سريع للغاية وقادر على تقديم أداء ثابت.

باختصار، تنظر فيراري إلى ساينز على أنه السائق المساند المثالي لنجمها الشاب لوكلير، باﻹضافة إلى أخذ العوامل المادية بعين الاعتبار، إذ أن ساينز لن يكلف فيراري بقدر فيتيل على سبيل المثال.

وبالرغم من أن هذه التفاصيل قد لا تركز عليها الفرق الكبيرة عادة، لكن وبالنظر إلى اﻷزمة العالمية الحالية، فإنها باتت أحد العوامل المساعدة في اتخاذ القرار.