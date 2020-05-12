فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
169 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

احتمال إعلان انتقال ساينز إلى فيراري خلال 48 ساعة

المشاركات
التعليقات
احتمال إعلان انتقال ساينز إلى فيراري خلال 48 ساعة
12-05-2020

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هناك احتمالاً لإعلان انتقال كارلوس ساينز الابن إلى فيراري خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تمّ الاتفاق على أساسيات العقد ولم يتبق إلا التفاصيل.

كشفت المصادر أن ساينز سينتقل إلى فيراري بديلاً عن سيباستيان فيتيل في 2021 ليجاور شارل لوكلير، حيث يبدو أنه البديل المثالي للألماني بطل العالم أربع مرات والذي أعلنت فيراري رسمياً رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر كذلك أنه لم تتبق إلا بعض التفاصيل ﻹكمال عقد ساينز، قبل أن يعلن الحصان الجامح رسمياً ضم ساينز إلى صفوفه.

وجاء إعلان رحيل فيتيل عن فيراري مفاجئاً بعض الشيء، إذ وصلت محادثات تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري إلى طريق مسدود.

وكان ساينز أحد المرشحين اﻷساسيين ليكون بديلاً عن فيتيل، نظراً لانتهاء عقده كذلك نهاية الموسم الجاري مع فريقه مكلارين.

وفي حال تم ذلك، سيصل ساينز إلى القلعة الحمراء مع منصة تتويج وحيدة ومن دون أي انتصار. لكن مسيرته المهنية تشهد له باﻷداء الثابت والمتحسن على الدوام، والذي برز بشكل خاص خلال موسم 2019 المنصرم.

حيث ساهم مع زميله لاندو نوريس بوضع مكلارين ضمن المركز الرابع في ترتيب بطولة المصنعين.

وما زال ساينز صغيراً في السن مع 25 عاماً فقط، لكنه يمتلك خبرة تمتد على مدار 100 سباق. كما أنه سريع للغاية وقادر على تقديم أداء ثابت.

باختصار، تنظر فيراري إلى ساينز على أنه السائق المساند المثالي لنجمها الشاب لوكلير، باﻹضافة إلى أخذ العوامل المادية بعين الاعتبار، إذ أن ساينز لن يكلف فيراري بقدر فيتيل على سبيل المثال.

وبالرغم من أن هذه التفاصيل قد لا تركز عليها الفرق الكبيرة عادة، لكن وبالنظر إلى اﻷزمة العالمية الحالية، فإنها باتت أحد العوامل المساعدة في اتخاذ القرار.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
وولف: على مرسيدس أخذ مغادرة فيتيل لفيراري "بالحسبان"

المقال السابق

وولف: على مرسيدس أخذ مغادرة فيتيل لفيراري "بالحسبان"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين كارلوس ساينز الإبن تسوق الآن , سيباستيان فيتيل تسوق الآن
قائمة الفرق فيراري تسوق الآن

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: على مرسيدس أخذ مغادرة فيتيل لفيراري "بالحسبان"

37د
2
فورمولا 1

تحليل: ماذا بعد بالنسبة لسيباستيان فيتيل وفيراري؟

3
فورمولا 1

احتمال إعلان انتقال ساينز إلى فيراري خلال 48 ساعة

4
فورمولا 1

لوكلير يتوجه بالشكر إلى فيتيل بالرغم من "اللحظات المتوترة"

5
فورمولا 1

فيتيل في طريقه إلى مغادرة فيراري نهاية موسم 2020

أحدث ملفات الفيديو

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985 03:26
فورمولا 1

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985

سيارات جيل فيلنوف في الفورمولا واحد 01:45
فورمولا 1

سيارات جيل فيلنوف في الفورمولا واحد

أهم سيارات الفورمولا واحد التي لم تنجح بالفوز في السباقات 14:24
فورمولا 1

أهم سيارات الفورمولا واحد التي لم تنجح بالفوز في السباقات

مقابلة مع جان تود في سلسلة ThinkingForward# 54:49
فورمولا 1

مقابلة مع جان تود في سلسلة ThinkingForward#

مقابلة مع كريستيان هورنر في سلسلة ThinkingForward# 27:51
فورمولا 1

مقابلة مع كريستيان هورنر في سلسلة ThinkingForward#

أحدث الأخبار

احتمال إعلان انتقال ساينز إلى فيراري خلال 48 ساعة
F1

احتمال إعلان انتقال ساينز إلى فيراري خلال 48 ساعة

وولف: على مرسيدس أخذ مغادرة فيتيل لفيراري "بالحسبان"
F1

وولف: على مرسيدس أخذ مغادرة فيتيل لفيراري "بالحسبان"

تحليل: ماذا بعد بالنسبة لسيباستيان فيتيل وفيراري؟
F1

تحليل: ماذا بعد بالنسبة لسيباستيان فيتيل وفيراري؟

لوكلير يتوجه بالشكر إلى فيتيل بالرغم من "اللحظات المتوترة"
F1

لوكلير يتوجه بالشكر إلى فيتيل بالرغم من "اللحظات المتوترة"

فيراري تؤكد رسمياً رحيل فيتيل نهاية موسم 2020
F1

فيراري تؤكد رسمياً رحيل فيتيل نهاية موسم 2020

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.