احتمالات فوز هاميلتون باللقب في تركيا

مستفيدًا من سيطرة مرسيدس على مجريات موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد بمقاتلتها الخارقة "دبليو11"، قدّم هاميلتون أحد أفضل مواسمه، حيث حصد في طريقه بعض الأرقام القياسيّة الجديدة التي على رأسها كسر رقم مايكل شوماخر القياسيّ على صعيد الانتصارات.

بالتوازي مع ذلك واجه زميله وأبرز منافسيه على اللقب فالتيري بوتاس بعض العثرات، فضلًا عن عدم قدرته على مجاراة زميله في العديد من الجولات.

نتيجة لذلك يتوجّه هاميلتون إلى السباقات الأربعة الأخيرة من الموسم متمتّعًا بأفضليّة 85 نقطة أمام بوتاس، وسيحتاج لمغادرة حلبة إسطنبول بفارق 78 نقطة من أجل ضمان اللقب مع بقاء 3 جولات على النهاية، أي أنّ على بوتاس ضمان تفوّقه بـ 8 نقاطٍ على هاميلتون في السباق من أجل الإبقاء على آماله حيّة.

وستكون هناك عدّة سيناريوهات أمام هاميلتون لحسم اللقب لدى عودة الفورمولا واحد إلى جائزة تركيا الكبرى في موسم 2020.

ويطرح الجدول التالي جميع السيناريوهات الممكنة أمام هاميلتون للفوز باللقب: