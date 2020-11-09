احتمالات فوز هاميلتون باللقب في تركيا
سيحصل لويس هاميلتون أخيرًا على فرصته الأولى لحسم لقب موسم 2020 من بطولة السائقين في الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الجاري ضمن جائزة تركيا الكبرى.
مستفيدًا من سيطرة مرسيدس على مجريات موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد بمقاتلتها الخارقة "دبليو11"، قدّم هاميلتون أحد أفضل مواسمه، حيث حصد في طريقه بعض الأرقام القياسيّة الجديدة التي على رأسها كسر رقم مايكل شوماخر القياسيّ على صعيد الانتصارات.
بالتوازي مع ذلك واجه زميله وأبرز منافسيه على اللقب فالتيري بوتاس بعض العثرات، فضلًا عن عدم قدرته على مجاراة زميله في العديد من الجولات.
نتيجة لذلك يتوجّه هاميلتون إلى السباقات الأربعة الأخيرة من الموسم متمتّعًا بأفضليّة 85 نقطة أمام بوتاس، وسيحتاج لمغادرة حلبة إسطنبول بفارق 78 نقطة من أجل ضمان اللقب مع بقاء 3 جولات على النهاية، أي أنّ على بوتاس ضمان تفوّقه بـ 8 نقاطٍ على هاميلتون في السباق من أجل الإبقاء على آماله حيّة.
وستكون هناك عدّة سيناريوهات أمام هاميلتون لحسم اللقب لدى عودة الفورمولا واحد إلى جائزة تركيا الكبرى في موسم 2020.
ويطرح الجدول التالي جميع السيناريوهات الممكنة أمام هاميلتون للفوز باللقب:
|سيناريو السباق
|نتيجة البطولة
|هاميلتون يفوز بالسباق
|يحسم اللقب مباشرة بصرف النظر عن نتيجة بوتاس
|بوتاس يفوز
|يحتاج هاميلتون للمركز الثاني مع أسرع لفّة
|بوتاس في المركز الثاني
|يحتاج هاميلتون للمركز الخامس مع أسرع لفّة أو مركز أفضل
|بوتاس في المركز الثالث
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يحتاج هاميلتون للمركز السادس أو أفضل
|بوتاس في المركز الرابع
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يحتاج هاميلتون للمركز الثامن مع أسرع لفّة أو مركز أفضل
|بوتاس في المركز الخامس
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يحتاج هاميلتون للمركز التاسع مع أسرع لفّة أو مركز أفضل
|بوتاس في المركز السادس
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يحتاج هاميلتون للمركز العاشر أو أفضل
|بوتاس في المركز السابع
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هاميلتون يحسم اللقب في جميع الأحوال
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|الكاتب
|مروان الوافي