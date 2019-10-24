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كيف بوسع هاميلتون حسم لقب موسم 2019 في سباق المكسيك

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كيف بوسع هاميلتون حسم لقب موسم 2019 في سباق المكسيك
24-10-2019

سيتمكن لويس هاميلتون سائق مرسيدس من حسم لقبه السادس في الفورمولا واحد إن نجح في التفوق على زميله فالتيري بوتاس بفارق 14 نقطة خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى.

فوز بوتاس في سباق اليابان قلص أفضلية هاميلتون، لكن البريطانيّ ما زال يتمتع بفارق 64 نقطة أمام زميله الفنلندي مع بقاء أربعة سباقات فقط حتى نهاية الموسم.

ويحتاج هاميلتون إلى توسيع ذاك الفارق بمقدار 14 نقطة في المكسيك كي يحسم اللقب، إذ لم يبقَ إلا 78 نقطة متاحة خلال السباقات الأربعة الأخيرة.

لكن، وسط أداء فيراري وريد بُل القويّ على حلبة المكسيك خلال المواسم السابقة، فإنّ هاميلتون لا يتوقع حسم اللقب في المكسيك.

حيث قال: "أعتقد أننا سنواصل المنافسة لعدة سباقات قادمة".

إذ إن الفوز وحده لن يضمن لبطل العالم خمس مرات حسم لقبه السادس.

حتى لو أحرز هاميلتون الفوز وسجل نقطة اللفة الأسرع الإضافية خلال السباق، لكنه بحاجة لإنهاء بوتاس سباقه خارج منصة التتويج كي يحسم اللقب لصالحه.

بالمقابل، يمكن لهاميلتون الاكتفاء بالمركز الثالث والفوز باللقب في حال لم ينجح بوتاس بتحقيق أفضل من المركز العاشر.

في حال لم يصل هاميلتون لمنصة التتويج - الأمر الذي حصل خلال النسختين السابقتين من سباق المكسيك - فسيكون بحاجة للانتظار سباقاً إضافياً حتى ولو لم يسجل بوتاس أية نقطة.

حظوظ هاميلتون بحسم اللقب في المكسيك

النقطة الإضافية لأسرع لفة في السباق تعقد من الحسابات. في حال لم ينجح هاميلتون بتسجيل اللفة الأسرع، أو تمكن بوتاس من تسجيلها، فإن حظوظ هاميلتون ستكون على الشكل التالي:

هاميلتون يحرز المركز:

بوتاس ليس أعلى من المركز:

الأول

الخامس

الثاني

الثامن

الثالث

العاشر

وفي حال سجل هاميلتون اللفة الأسرع، فإن حظوظه ستتحسن قليلاً، على الشكل التالي: 

هاميلتون يحرزالمركز:

بوتاس ليس أعلى من المركز:

الأول

الرابع

الثاني

الثامن

الثالث

التاسع

وبينما يبدو أن اللقب السادس لهاميلتون بات مسألة وقت لا أكثر، يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ إحراز اللقب ستّ مرات متتالية "حلم لم يكن أحد يجرؤ على التفكير به".

لكنه يتوقع مع ذلك سباقاً صعباً في المكسيك للسهام الفضية.

حيث قال: "نعلم أن السباقات الأربعة الأخيرة لن تكون سهلة، ونحن نتوقع أن تكون المكسيك أكثرها صعوبة بالنسبة لنا".

وأكمل: "الارتفاع عن سطح البحر يحمل تحدياً غير اعتيادي حيث تخفّ سماكة الهواء ما يؤثر على ارتكازية السيارة، التبريد وأداء المحرك".

واختتم: "ذلك مزيج لا يناسب سيارتنا بشكل خاص،لكننا سنقدم أفضل ما بوسعنا وسنحاول خفض الأضرار".

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