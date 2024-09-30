احتجاج فيرستابن على قوانين "فيا" يمتد إلى بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"
احتجاج ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على قرارات الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، امتد إلى "دبليو آر سي" في رالي التشيلي، حيث كرّر سيباستيان أوجييه طريقة الهولندي.
سيباستيان أوجييه، تويوتا ريسينغ
الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ
تلقى فيرستابن عقوبة جراء استخدام كلمة بذيئة خلال المؤتمر الصحفي في سنغافورة، ونتيجة لذلك احتجّ على القرار عبر عدم الإجابة على الأسئلة لاحقاً بعد التصفيات، إلا بشكل مختصر جداً.
أوجييه، بطل العالم ثماني مرات في الراليات، والذي تعرض بدوره لغرامة 30 ألف يورو من قبل "فيا"، كرّر موقف فيرستابن بدوره في رالي التشيلي.
حيث انتقد الفوارق القصيرة بين السيارات وسط انخفاض مستويات الرؤية في المرحلة الافتتاحية لرالي اليونان.
وهذا الانتقاد أدى لتلقيه عقوبة مع وقف التنفيذ من قبل "فيا" قدرها 30 ألف يورو.
ومع نهاية كل مرحلة، أبقى أوجييه على إجاباته مختصرة جداً، متهماً "فيا" بأنها تُجبر السائقين على "التزام الصمت".
حيث قال في النقل المباشر للرالي: "ربما لاحظتم أنني لا أريد الكلام كثيراً، قيل لنا ألا نتكلم حالياً".
وأكمل: "لا أريد الكلام، وأشعر بالأسف على جميع الأشخاص الذين يستحقون أفضل من هذا".
وتابع: "لكن قيل لنا من قبل ’فيا’ أن نبقي أفواهنا مغلقة، وهذا محزن".
كما أضاف مشيراً لما حصل مع فيرستابن في سنغافورة: "نرى أن هذه الأمور ليست فقط ضمن الراليات".
من جهته، دعم أوت تاناك موقف أوجييه.
حيث اعترف بأن تصريحاته الإعلامية كانت حذرة وذلك على ضوء ما حصل مع فيرستابن وأوجييه.
فقال: "عليك أن تكون حذراً جداً مما تقوله أو تعبّر عنه في رياضة السيارات".
وأكمل: "حالياً من الصعب إجراء مقابلة بعد انتهاء المرحلة دون مشاعر! وأن تعرف كيف تتصرف (كما يريدون)".
واختتم: "نحن نخوض في مرحلة مثيرة للاهتمام!".
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