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اجتماع سائقي الفورمولا واحد "كان يدور في حلقة مفرغة" في النمسا قبل مغادرة فيتيل

قال ميك شوماخر أنّ اجتماع سائقين بطولة العالم للفورمولا واحد كان يدور في حلقة مفرعة قبل مغادرة سيباستيان فيتيل وتلقيه لغرامة مالية من قبل "فيا".

اجتماع سائقي الفورمولا واحد "كان يدور في حلقة مفرغة" في النمسا قبل مغادرة فيتيل

استُدعي فيتيل من قبل "فيا" مساء السبت بشأن سلوكه في اجتماع السائقين قبل ذلك بـ 24 ساعة، وذلك بعد أن اتّضح أنّه غادر الاجتماع قبل انتهائه.

وتلقى فيتيل غرامة بـ 25.000 يورو معلّقة، حيث قالت "فيا" أنّها بسبب فشله في الإيفاء بمعايير اعتباره نموذجًا للسائقين الآخرين في عالم رياضة المحرّكات.

والتقى بطل العالم أربع مرّات بنيلز فيتيتش مدير السباق يوم السبت للتباحث في الواقعة واعتذر حول ذلك، لكنّه فرض الحديث حول المسألة مع وسائل الإعلام يوم الأحد، قائلًا: "اسألوا فيا".

واتّضح أنّ غضب فيتيل يعود إلى ما بدا تركيزًا على بعض المشاكل البسيطة في الاجتماع، مثل حدود المسار أو متطلّبات مدخل خطّ الحظائر عوضًا عن التركيز على بعض الأولويّات الأخرى.

وعندما سُئل حول مغادرة فيتيل، قال شوماخر سائق هاس: "شعرت بأنّنا ندور في حلقة مفرغة على صعيد بعض الأمور التي تمّت مناقشتها".

وأضاف: "كان اجتماعًا أطول ممّا هو ضروري. أتفهّم وجهة سيباستيان، وأعتقد بأنّه كان هناك الكثير من السائقين الذين شعروا بحاجة لمغادرة الاجتماع كذلك".

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من جانبه أشار دانيال ريكاردو سائق مكلارين إلى ضغط الوقت في عطلة نهاية أسبوع السباق والذي يجعل أيّ تأخيرات أو وقتٍ ضائع في الاجتماعات مصدر انزعاج.

وقال الأسترالي: "لا أريد الحديث نيابة عن سيباستيان، لكن لدينا أحيانًا بعض الاجتماعات الهندسيّة".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّك إن بقيت عالقًا في محادثات مطوّلة من دون الخروج بأجوبة حاسمة، فإنّك تشعر بأنّ عليك المغادرة".

وأردف: "من الواضح أنّ سيباستيان كان منزعجًا بعض الشيء من ذلك. وكان شعوره قويٌ".

وكانت قرارات إدارة السباق قد لوقيت بالعديد من الانتقادات نهاية أسبوع جولة النمسا، حيث اعتبر البعض شطب 43 لفّة خلال السباق بـ "المهزلة".

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