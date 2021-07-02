اجتماع "الفرصة الأخيرة" في النمسا من أجل إدخال آودي وبورشه إلى الفورمولا واحد مستقبلًا

بينما تدور منذ بعض الوقت نقاشات بين مدراء الفرق وممثلي مزوّدي المحركات حول القوانين المستقبلية في البطولة، فإنّ اجتماع الغد رفيع المستوى سيناقش بدوره الصورة العالمية وما يريده مصنّعو السيارات الكبار من الفورمولا واحد.

ومن المأمول أن تشجّع قوانين 2025 المصنّعين الجُدد وتحديدًا مجموعة فولكسفاغن على خوض غمار الرياضة، حيث وصف أحد المصادر اجتماع الغد بأنّه "الفرصة الأخيرة" من أجل إقناع العملاق الألماني بالالتزام أخيرًا بالمشاركة في الفورمولا واحد.

وتتضمّن مجموعة الرؤساء والمدارء التنفيذين التي من المقرر أن تجتمع في الغد جون إلكام (فيراري)، لوكا دي ميو (ألبين/رينو) وأولا كالينيوس (مرسيدس)، بينما ستُمثّل مجموعة فولكسفاغن من قِبَل ماركوس دوزمان رئيس آودي ورئيس المجموعة الكلية للبحث والتطوير وأوليفر بلوم المدير التنفيذي لبورشه.

فيما تمّت كذلك دعوة ديتريش ماتيشيتز - الذي سيشارك قسم محركات ريد بُل لديه بوحدات الطاقة القائمة على نماذج هوندا بدءًا من الموسم المُقبل - للحضور.

وعن الفورمولا واحد سيكون حاضرًا كل من ستيفانو دومينيكالي وروس برون، وعن "فيا" رئيسها جان تود.

وسيتمحور النقاش حول التوازن بين محركات الاحتراق والطاقة الهجينة، ودور الوقود المستدام.

جديرٌ بالذكر أنّ مشاركة ريد بُل كمزوّد لوحدات الطاقة قد أضاف بعدًا ديناميكيًا جديدًا للنقاشات، حيث أن الشركة لا تملك سببًا للضغط من أجل الارتباط مع السيارات التجارية، وبالطبّع حريصة أكثر من المصنعين الآخرين على عدم ارتفاع تكاليف التطوير.