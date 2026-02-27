اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!
تعاونت "آبل تي في" مع شبكة "نتفليكس" لإطلاق الموسم الجديد من سلسلة وثائقي الفورمولا 1 الشهيرة "Drive to Survive" (أو "قُد للنجاة") عبر خدمة البث الخاصة بها في الولايات المتحدة. كما سيتم بث جائزة كندا الكبرى لعام 2026 مباشرة عبر منصة نتفليكس!
استحوذت شركة آبل على حقوق البث التلفزيوني للفورمولا 1 في الولايات المتحدة من شبكة "إي أس بي أن"، بدءاً من موسم 2026. وتبلغ قيمة الصفقة الممتدة لخمس سنوات نحو 150 مليون دولار سنوياً.
وسيتمكن مشتركو نتفليكس في الولايات المتحدة من مشاهدة جميع حصص التجارب، والتجارب التأهيلية، وسباق جائزة كندا الكبرى مباشرة في شهر مايو.
أما مشتركو "آبل تي في" فسيتمكنون من متابعة الموسم الثامن من سلسلة "Drive to Survive"، والذي سيتم إطلاقه يوم الجمعة 27 فبراير.
وقيّم الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، الفرص التي أتاحها هذا الاتفاق مع آبل قائلاً:
"نحن رياضة عالمية، لكن السوق الأمريكي هو بالتأكيد سوق نرى فيه اهتماماً ووعياً وإمكانات كبيرة للنمو على الصعيد التجاري".
وأضاف: "نعتقد أننا اخترنا الشريك المناسب في عالم البث، لأننا واثقون أن السوق الأمريكية من أكثر الأسواق نضجاً من حيث البث التلفزيوني".
وتابع: "سيتمكن جميع مشتركي الفورمولا 1 من الاتصال بـ ’آبل تي في’ والوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى مقابل رسوم مخفضة، كما ستقوم آبل بالترويج لهذا المحتوى بشكل قوي للغاية".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل
تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات