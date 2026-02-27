اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

استحوذت شركة آبل على حقوق البث التلفزيوني للفورمولا 1 في الولايات المتحدة من شبكة "إي أس بي أن"، بدءاً من موسم 2026. وتبلغ قيمة الصفقة الممتدة لخمس سنوات نحو 150 مليون دولار سنوياً.

وسيتمكن مشتركو نتفليكس في الولايات المتحدة من مشاهدة جميع حصص التجارب، والتجارب التأهيلية، وسباق جائزة كندا الكبرى مباشرة في شهر مايو.

أما مشتركو "آبل تي في" فسيتمكنون من متابعة الموسم الثامن من سلسلة "Drive to Survive"، والذي سيتم إطلاقه يوم الجمعة 27 فبراير.

وقيّم الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، الفرص التي أتاحها هذا الاتفاق مع آبل قائلاً:

"نحن رياضة عالمية، لكن السوق الأمريكي هو بالتأكيد سوق نرى فيه اهتماماً ووعياً وإمكانات كبيرة للنمو على الصعيد التجاري".

وأضاف: "نعتقد أننا اخترنا الشريك المناسب في عالم البث، لأننا واثقون أن السوق الأمريكية من أكثر الأسواق نضجاً من حيث البث التلفزيوني".

وتابع: "سيتمكن جميع مشتركي الفورمولا 1 من الاتصال بـ ’آبل تي في’ والوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى مقابل رسوم مخفضة، كما ستقوم آبل بالترويج لهذا المحتوى بشكل قوي للغاية".