تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

تعاونت "آبل تي في" مع شبكة "نتفليكس" لإطلاق الموسم الجديد من سلسلة وثائقي الفورمولا 1 الشهيرة "Drive to Survive" (أو "قُد للنجاة") عبر خدمة البث الخاصة بها في الولايات المتحدة. كما سيتم بث جائزة كندا الكبرى لعام 2026 مباشرة عبر منصة نتفليكس!

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
سعي آبل للحصول على حقوق بث الفورمولا 1

استحوذت شركة آبل على حقوق البث التلفزيوني للفورمولا 1 في الولايات المتحدة من شبكة "إي أس بي أن"، بدءاً من موسم 2026. وتبلغ قيمة الصفقة الممتدة لخمس سنوات نحو 150 مليون دولار سنوياً.

وسيتمكن مشتركو نتفليكس في الولايات المتحدة من مشاهدة جميع حصص التجارب، والتجارب التأهيلية، وسباق جائزة كندا الكبرى مباشرة في شهر مايو.

أما مشتركو "آبل تي في" فسيتمكنون من متابعة الموسم الثامن من سلسلة "Drive to Survive"، والذي سيتم إطلاقه يوم الجمعة 27 فبراير.

وقيّم الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، الفرص التي أتاحها هذا الاتفاق مع آبل قائلاً:

"نحن رياضة عالمية، لكن السوق الأمريكي هو بالتأكيد سوق نرى فيه اهتماماً ووعياً وإمكانات كبيرة للنمو على الصعيد التجاري".

وأضاف: "نعتقد أننا اخترنا الشريك المناسب في عالم البث، لأننا واثقون أن السوق الأمريكية من أكثر الأسواق نضجاً من حيث البث التلفزيوني".

وتابع: "سيتمكن جميع مشتركي الفورمولا 1 من الاتصال بـ ’آبل تي في’ والوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى مقابل رسوم مخفضة، كما ستقوم آبل بالترويج لهذا المحتوى بشكل قوي للغاية".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

دبليو إي سي
دبليو إي سي
إطلاق فيراري
دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

أحدث الأخبار

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد