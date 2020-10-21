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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

اتّضاح إصابة لانس سترول بفيروس كورونا خلال جائزة إيفل الكبرى

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اتّضاح إصابة لانس سترول بفيروس كورونا خلال جائزة إيفل الكبرى
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كشفّ الكندي لانس سترول أنّه أُصيب بفيروس كورونا خلال جائزة إيفل الكبرى، لكنّه تعافى بالكامل الآن بعد التزامه بالعزل الذاتي في منزله.

لم يتمكّن سترول من المشاركة في مجريات عطلة نهاية أسبوع نوربورغرينغ بسبب المرض بدءًا من صباح السبت (بعد إلغاء مجريات الجمعة)، حيث أشار الفريق إلى معاناته من إسهالٍ شديد بالأساس.

وتمّ تعويضه بالألماني نيكو هلكنبرغ بدءًا من التصفيات، حيث أكمل الألماني السباق ثامنًا.

ولم يُشر أيّ طرفٍ حينها إلى أنّ سترول قد أُصيب بفيروس كورونا، حيث بدا أنّه لم يتمّ إجراء تحليلٍ إضافي آنذاك.

لكنّ الكندي كشف الآن بأنّه تبيّن أنّه كان مصابًا بالفيروس هناك، حيث بقي في عزلٍ ذاتي منذ ذلك الحين، لكنّه تعافى الآن وأعاد التحليل وكان سلبيًا هذه المرّة، وهو بلياقة "100 بالمئة".

وكتب سترول على حسابه في "إنستاغرام": "أريد أن أعلم الجميع بأنّني تلقيت تحليلًا إيجابيًا لفيروس كورونا مؤخّرًا بعد عطلة نهاية أسبوع جائزة إيفل الكبرى".

وأضاف: "للتوضيح أكثر فإنّني وصلت إلى نوربورغرينغ بعد تحليل سلبي ضمن التحاليل التي تُجرى قبل السباق. بدأت أشعر بالمرض صباح السبت وعانيت من آلام في بطني".

وأكمل: "اتّبعت بروتوكولات فيا والتزمت الحجر الذاتي في مقرّ الفريق ولم أدخل البادوك مجدّدًا. لم أتمتّع بلياقة للتسابق وعدت إلى منزلي صباح الأحد. أجريت تحليلًا مساء ذلك اليوم وعادت النتيجة إيجابيّة، والتزمت بالعزل الذاتي في الأيّام الـ 10 التالية. كانت الأعراض خفيفة لحسن حظّي".

وستُواجه الفورمولا واحد وكذلك فريق ريسينغ بوينت الكثير من الأسئلة بشأن ما حدث، كون الكندي أظهر أعراضًا للفيروس، لكنّهما لم يُسارعا لإجراء تحليل حينها.

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الكاتب مروان الوافي

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