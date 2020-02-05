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اتّحاد الرياضة في شنغهاي ينصح بإلغاء جميع الأحداث

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اتّحاد الرياضة في شنغهاي ينصح بإلغاء جميع الأحداث
من قبل:
05-02-2020

نصح اتّحاد الرياضة في مدينة شنغهاي الصينيّة بإلغاء جميع الأحداث الرياضيّة إلى حين نهاية التفشّي الحالي لفيروس كورونا الجديد، وهو ما يزيد من ضبابيّة القدرة على إقامة جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد.

تتواصل أزمة فيروس كورونا الجديد في الصين، وذلك مع تزايد أعداد المصابين به بنسقٍ سريع.

ودفع ذلك بالعديد من المنظّمين إلى إلغاء أو تأجيل الكثير من الأحداث الرياضيّة والترفيهيّة في محاولة للحدّ من انتشار الفيروس، وكان من بينها بطولة الفورمولا إي التي أعلنت عن تأجيل جولة سانيا في الصين التي كان من المقرّر إقامتها في مارس/آذار المقبل.

وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة قرب نهاية الأسبوع الماضي عن اعتبارها تفشّي الفيروس حالة طوارئ عالميّة، حيث بلغ عدد المصابين حول العالم قرابة 25 ألفًا حتّى الآن.

ونشر اتّحاد الرياضة في شنغهاي اليوم الأربعاء بيانًا نصح فيه بعدم إقامة أيّة أحداث رياضيّة إلى حين انتهاء الأزمة.

ولم يتمّ تحديد موعدٍ نهائيّ لهذا المنشور.

ووفقًا لروزنامة الفورمولا واحد الحاليّة فإنّ جائزة الصين الكبرى ستُقام في الـ 19 من أبريل/نيسان المقبل، وهو ما يزيد من الشكوك حول القدرة على إقامتها.

وبناءً على ما أشار إليه كريستيان هورنر، فإنّ المجموعة الاستراتيجيّة للفورمولا واحد ستتباحث المسألة مجدّدًا ضمن اجتماعها اليوم الأربعاء.

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الكاتب مروان الوافي

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