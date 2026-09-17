يخطط أندريا ماني لشق طريقه الخاص نحو الفورمولا 1 على خطى ابن عمه الأكبر شارل لوكلير، بعدما وقّع مع شركة عالمية لإدارة السائقين تضم بالفعل إسحاق حجار وبيير غاسلي ضمن قائمة سائقيها.

ويبلغ أندريا ماني من العمر 13 عامًا، ويمارس سباقات الكارتينغ منذ عام 2020، كما ينافس على الساحة الدولية منذ عام 2022، ليؤكد نفسه كواحد من أكثر المواهب الواعدة في فئته. وشارك في فئتي أو كي جونيور وأو كي، ومن بين نتائجه احتلاله أحد المراكز العشرة الأولى في سلسلة دبليو إس كيه سوبر ماستر.

ويبلغ سجله حتى الآن 18 فوزًا، و15 منصة تتويج، وثمانية بول بوزيشن، وثمانية انتصارات خلال 79 سباقًا.

وبعد عدة مواسم قوية في سباقات الكارتينغ، ينتقل ماني الآن إلى مرحلة جديدة من مسيرته التطويرية، حيث ستكون سباقات المقعد الأحادي هدفه المقبل. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن حملته في عام 2027 خلال الأسابيع المقبلة.

شارل لوكلير، فيراري وبيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: صور غيتي

وفي حديثه عن التوقيع، قال جيريمي ساتيس، وكيل السائقين في وكالة ذا غريد: "أظهر أندريا، موسمًا بعد موسم، أنه قادر على منافسة أفضل السائقين في جيله".

وأضاف: "ما يبرز بشكل خاص هو ثبات مستواه والوضوح الذي يتعامل به مع كل خطوة في مسيرته. الانتقال إلى سيارات المقعد الأحادي يمثل تحديًا كبيرًا، ونحن هنا لبناء هذه المسيرة معه وعلى المدى الطويل".

أما ماني نفسه، فيدرك تمامًا حجم التحدي الذي ينتظره. ووصف انتقاله إلى وكالة ذا غريد بأنه "اللحظة المناسبة" في مسيرته في رياضة السيارات، قبل أن يضيف قائلًا: "لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه. لكنني أعرف بالضبط ما أعمل من أجله. لا أريد الوصول إلى هناك فحسب، بل أريد أن أستحق ذلك، سباقًا بعد سباق".