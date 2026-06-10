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إيواسا سيقود سيارة ريد بُل في التجارب الحرة الأولى لجائزة برشلونة الكبرى

أعلنت ريد بُل أن أيومو إيواسا سيحل مكان إسحاق حجار في حصة التجارب الحرة الأولى من جائزة برشلونة الكبرى.

منشور:
أيومو إياواسا، ريد بُل

أيومو إياواسا، ريد بُل

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

بعد إنهائه موسم 2023 من بطولة الفورمولا 2 في المركز الرابع، وعودته إلى بلاده اليابان حيث يستهدف الفوز بلقب بطولة سوبر فورمولا في موسم 2026، سيخوض إيواسا أول تجربة حقيقية له على متن سيارة "آر بي22".

وبالإضافة إلى ريد بُل، ستمنح أكثر من نصف الفرق الفرصة للسائقين الناشئين خلال حصة التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة. وسيتواجد أيومو إيواسا على الحلبة إلى جانب كولتون هيرتا مع كاديلاك، وليوناردو فورنارولي مع مكلارين، وفريدريك فيستي مع مرسيدس، ولوك براونينغ مع ويليامز، وبول آرون مع آودي.

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ومع اعتماد ستة من أصل 11 فريقًا على سائقين مختلفين خلال عطلة نهاية الأسبوع في برشلونة، يبقى من غير الواضح مدى نجاح أعمال المحاكاة في الانعكاس على الأداء الفعلي على الحلبة.

وسيعمل إيواسا، الذي شارك سابقًا في العديد من حصص التجارب واختبارات السائقين الناشئين بعد نهاية الموسم مع كل من ريسينغ بولز وريد بُل، إلى جانب ماكس فيرستابن من أجل جمع البيانات لصالح الفريق.

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