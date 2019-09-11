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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إيمولا وموجيللو تقيّمان إمكانية التقدم بعرض لاستضافة سباق فورمولا واحد

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إيمولا وموجيللو تقيّمان إمكانية التقدم بعرض لاستضافة سباق فورمولا واحد
11-09-2019

تقيّم حلبتا إيمولا وموجيللو إمكانية التقدم بعرض لاستضافة سباق فورمولا واحد في المستقبل، وذلك عقب تأمين مونزا لعقد جديد يضمن استضافتها جائزة إيطاليا الكبرى لعدة مواسم قادمة.

إيمولا التي كانت تستضيف سابقاً جائزة سان مارينو الكبرى، تمتلك التقييم "1" من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والضروري لاستضافة جائزة كبرى وذلك بعد أن تم استكمال عمليات التطوير وصيانة الحلبة، حيث استضافت آخر سباق جائزة كبرى للفورمولا واحد في 2006.

بينما لم تستضف موجيللو - الحلبة التي تقام عليها سباقات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي - سباق فورمولا واحد من قبل، لكن التجارب تُقام فيها، آخرها كانت في 2012.

وبينما ستقام جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا لخمسة مواسم متتالية، إلا أن إيمولا وموجيللو عبّرتا الآن عن رغبتهما استضافة سباق فورمولا واحد.

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وتميل الفورمولا واحد لتوسيع الروزنامة - كما أن الخيارات موجودة بالفعل لذلك - لذا فإن سباقاً إضافياً في إيطاليا يعني نظرياً جولة إضافية، كما كان الحال مع جائزة سان مارينو الكبرى.

وضمن بيان أصدرته حلبة إيمولا، أكدت أنها "مرشحة" لاستضافة سباق فورمولا واحد في المستقبل. 

بينما أعلنت حلبة موجيللو يوم الثلاثاء الماضي نتائج دراسة اقتصادية حيال تأثير استضافة الأحداث الرياضية يُسهم في عائدات اقتصادية قدرها 130 مليون يورو.

وكشفت الدراسة كذلك أنه وفي 2017 استضافة الأحداث الرياضية تُسهم في تأمين 1.000 فرصة عمل.

ولم تذكر الدراسة الفورمولا واحد، لكن وفقاً لوكالة الأخبار الإيطالية "آنسا"، لكن باولو بولي مدير الحلبة قال أن هناك فرصة لذلك على المدى الطويل.

تغييرات مرآب إيمولا والبادوك

تغييرات مرآب إيمولا والبادوك

تصوير: إيمولا

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