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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إيمولا منفتحة على استضافة سباقات فورمولا واحد من دون جمهور

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إيمولا منفتحة على استضافة سباقات فورمولا واحد من دون جمهور
22-04-2020

قال سيلفاتيكو إستينسي رئيس إيمولا أنّ الحلبة تنوي استضافة سباق فورمولا واحد من دون حضور جمهور في حال تحسّ،ت الظروف المحيطة بأزمة فيروس كورونا في إيطاليا في الأشهر المقبلة.

بعد تأجيل جائزة الصين الكبرى في فبراير/شباط الماضي، تواصلت الحلبة مع أنجيلو ستيكي دامياني رئيس نادي السيارات الإيطالي حول التقدّم بعرضٍ لتعويض جائزة الصين.

لكنّ ذلك العرض تبدّد بعد أن عصفت موجة "كوفيد-19" بإيطاليا والدول الميحطة ما تسبّب في اعتماد أغلب الدول لقواعد إغلاق تام.

لكنّ الفورمولا واحد تسعى الآن لتحديد مواعيد لإقامة السباقات من دون جمهور، حيث قال إستينسي أنّه يرغب بعرض استضافة إيمولا لسباق بالمجان في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام في حال سمحت الحكومة بذلك.

وفي حال نجحت الخطّة فسيكون هذا السباق الأوّل للفورمولا واحد على حلبة إيمولا منذ 2006 عندما استضافت الحلبة جائزة سان مارينو الكبرى.

وقال إستينسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذا الوضع بمثابة فرصة لنا لأن نكون مرشّحين لجائزة كبرى في هذا الموسم".

وأضاف: "يحتاجون لبعض السباقات من أجل الحفاظ على العقد مع فيا وإكمال بطولة للعالم. إذًا لماذا لا يُفكّرون في إيمولا".

وأكمل: "من الواضح أنّ الأمر يعتمد على قرار الحكومة، أي إن كانت ستسمح لنا بإقامة هكذا سباق".

وأردف: "بالطبع سنُوفّر الحلبة بالمجان، وسنتحدّث حول التكاليف من جانبنا إن أمكن".

وواصل شرحه بالقول: "يُمكننا أن نطلب بعض العون من المنطقة. لسنا في وضعٍ يُمكننا فيه دفع رسوم مروّج. من الأسهل إقامة السباق من دون جمهور، لن يكون علينا الاعتناء بالمدرّجات، وليس علينا الاعتناء بمناطق استضافة كبار الشخصيّات وكلّ تلك الأمور".

ثمّ تابع: "بالطبع سيكون ذلك أرخص بكثير من تنظيمٍ كامل. يُفكّر الآخرون بالفعل الآن في إقامة مباريات كرة قدم من دون جمهور".

ولم يتحدّث إستينسي بعد إلى منظّمة الفورمولا واحد، كون البروتوكلات تتطلّب مرور الفكرة عبر نادي السيارات الإيطاليّ.

وفي ما يتعلّق بموعد السباق، عبّر عن انفتاحه على جميع الخيارات، لكنّه اقترح أن يكون سباق إيمولا مباشرة بعد جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا التي لا تزال مُجدولة في 6 سبتمبر.

وتتواجد جائزة بلجيكا الكبرى في الـ 30 من أغسطس لكنّ حظر الحكومة للأحداث والتجمّعات الكبيرة سيتواصل حتّى 1 سبتمبر.

وقال حيال ذلك: "ربّما سيكون من السهل تنظيم السباق ليكون مباشرة رفقة مونزا، وذلك من أجل الحفاظ على المال والحفاظ على الوقت بالنسبة للفرق".

وأكمل: "لكن كان الطقس جيّدًا حتّى في أكتوبر في العام الماضي، وكذلك النصف الأوّل من نوفمبر. لذا لسنا قلقين من هذا الجانب".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ الناس يودّون العودة إلى إيمولا. ذلك بمثابة حلمٍ بالنسبة إلينا، لكنّنا لا نزال نحلم!".

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