إيمولا "محبطة" بعد حظر الحكومة حضور الجماهير

حصلت الحلبة الشهر الماضي على موافقة لبيع 13000 تذكرة وإتاحة موقع الاستضافة لكبار الشخصيّات للرعاة المحليين وضيوف السلطات المحليّة التي تدعم السباق.

لكنّ قانونًا جديدًا صدر هذا الأسبوع عن مكتب رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي فرض تدابير جديدة متعلّقة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وتضمّنت تلك قيودًا على الجماهير في الأحداث، إلى جانب قيودٍ عامة على المطاعم، والمقاهي في كامل البلاد.

وفي حين أنّ حلبة إيمولا لم تبع كامل الـ 13000 تذكرة، إلّا أنّها كانت تعوّل على بيع بقيّة التذاكر في اللحظات الأخيرة.

وقال أوبيرتو سيلفاتيكو إستنسي المسؤول عن حلبة إيمول لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حظرت الحكومة حضور الجماهير ونحن محبطون للغاية حيال ذلك. نحن متأسّفون جدًا لما حدث وهذا الوضع الذي نواجهه".

وأضاف: "تحدّث حاكم منطقة إيميليا-رومانيا إلى وزير الصحّة اليوم، لكنّه رفض تقديم أيّ استثناء".

وأردف: "ليس من السهل شرح ذلك للمشجّعين بأنّ الحكومة غيّرت رأيها في وقتٍ قصير، ذلك لأنّهم أكّدوا قبل أسبوعٍ أنّهم سيسمحون بحضور الجماهير".