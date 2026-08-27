سيتعين على الفورمولا 1 قريبًا اتخاذ قرار بشأن السباقات الأخيرة من موسم 2026، وسط التوترات في الشرق الأوسط وظهور بعض الشكوك حول جائزتي أبوظبي وقطر. والآن، برز بديل غير متوقع إلى الواجهة، مع استعداد إيطاليا لاستضافة سباق ثانٍ ضمن بطولة العالم.

في 29 نوفمبر، قد تختتم بطولة العالم للفورمولا 1 بجائزة قطر الكبرى، لكن السباق قد لا يُقام في لوسيل، كما جرت العادة، بل على حلبة إنزو إي دينو فيراري في إيمولا. وإمكانية أن تحدد إيمولا هوية بطل العالم لعام 2026 ليست بعيدة المنال على الإطلاق.

ويجب اتخاذ القرار بحلول 15 سبتمبر، بين جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد وجائزة أذربيجان الكبرى، حيث سيكون من الضروري تحديد ما إذا كان السباقان الأخيران في الروزنامة، قطر وأبوظبي، قادرين على المضي قدمًا.

ومن المقرر إقامة سباق قطر في 29 نوفمبر وأبوظبي في 6 ديسمبر، لكن حالة عدم الاستقرار في الخليج العربي لا تزال قائمة، في ظل عدم توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي بشأن مرور السفن عبر مضيق هرمز.

والوقت ينفد، كما أن النافذة التنظيمية لاتخاذ القرارات أوشكت على الإغلاق. ويعمل ستيفانو دومينيكالي جاهدًا للغاية لإيجاد طريقة مناسبة لإنهاء موسم 2026، ولا يمكن استبعاد إمكانية نقل سباق قطر، أو سباق أبوظبي، إلى إيمولا، وفقًا للمبدأ نفسه الذي سيشهد إقامة جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا على حلبة سيبانغ في 4 أكتوبر.

وبالتالي، قد تحصل إيمولا على السباق الذي خسرته في عام 2023 بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

وإذا تحققت الخطة، فقد يُقام السباق باستخدام ميزانية توفرها قطر، على أن يتولى المنظم عملية الترويج بأكملها، بينما تُسند مهمة تنظيم السباق إلى نادي السيارات الإيطالي وشركة فورمولا إيمولا، المسؤولة عن حلبة إنزو إي دينو فيراري.

حلبة إنزو ودينو فيراري في إيمولا الصورة من قبل: Franco Nugnes

وفي هذا السيناريو، ستذهب عائدات الرعاية ومبيعات تذاكر المدرجات إلى الجهة المنظمة في الشرق الأوسط، بينما ستحصل إيمولا على تعويض عن تكاليف تنظيم السباق.

وعلى الأرجح، سيكون الجميع في النهاية راضين: إذ ستحافظ قطر، مثل البحرين، على مكان جائزتها الكبرى في الروزنامة، بينما ستضمن ليبرتي ميديا إقامة 22 سباقًا خلال الموسم، متجنبة خطر الاضطرار إلى دفع غرامات مالية كبيرة إلى هيئات البث التلفزيوني التي تمتلك حقوق بث الفورمولا 1، نظرًا إلى أن الاتفاقيات الموقعة معها تنص على إقامة 22 حدثًا.

وستعود إيمولا، بشكل غير متوقع للغاية، إلى الروزنامة، بينما سيستفيد جيرونيمو لا روسا، رئيس نادي السيارات الإيطالي، من إقامة سباق ثانٍ على الأراضي الإيطالية من دون إنفاق سنت واحد. وبالنسبة إلى دومينيكالي، رئيس الفورمولا 1 ومديرها التنفيذي، ستكون هذه طريقة استثنائية للجمع بين جميع الأطراف.

ويُقال أن الفرق، تحسبًا لأي طارئ، أجرت حجوزات مبدئية في الفنادق الموجودة في منطقة إيمولا.

ومع ذلك، هناك علامة استفهام كبيرة معلقة فوق حلبة إنزو إي دينو فيراري: ففي نهاية نوفمبر، هناك خطر تعرض المنطقة لطقس سيئ. ولن يكون القلق متعلقًا بالبرد أو الأمطار بقدر ما سيكون متعلقًا بالضباب. إذ لن تتمكن المروحيات المسؤولة عن ضمان السلامة حول الحلبة من التحليق، ما سيؤدي إلى توقف النشاط بالكامل.

ونظرًا إلى أن ساعات النهار ستصبح أقصر، فإذا أُقيمت جائزة قطر الكبرى في إميليا رومانيا، فسيتم تعديل جدول فعاليات السباق، مع تقديم التصفيات والسباق لتجنب أي خطر مرتبط بحلول الظلام.

في الوقت الحالي، لا يزال المشروع طيّ الكتمان، ولا يتحدث عنه أحد رسميًا، لأن الأمل يتمثل في أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيجاد حل نهائي لإنهاء الصراع الذي بدأه مع إيران.

لكن الإيطاليين سيكونون متحمسين لاحتمال حسم معركة البطولة بين سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي وفيراري على الأراضي الإيطالية!