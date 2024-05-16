جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

إيمولا تعيد مناطق الخروج الحصوية للمساعدة في الحد من مشاكل حدود المسار في الفورمولا 1

في ظل مساعي الفورمولا 1 للتخلص من المشاكل المتعلقة بحدود المسار، فقد تمت إعادة مناطق الخروج الحصوية على حلبة إيمولا لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

كلاوديو سكيافوني، ماتيو كريسوني وفرانك بيريرا، آيرون لينكس لامبورغيني

الصورة من قبل: ايمانويل كليفاتي | صور اي جي

مع بدء سائقي الفورمولا 1 سيرهم حول الحلبة قُبيل جائزة نهاية هذا الأسبوع، سيلاحظون بأن أبرز التغييرات على المسار تتمثل في مناطق الخروج الآمن حول الحلبة الإيطالية.

حيث تم تعديل بعض الجوانب الأساسية على الحلبة، إذ تم تقليل مناطق الخروج الأسفلتية السابقة واستبدالها بمناطق حصوية.

وهي عند مخرج منعطف بيراتيللا، حيث تقترب المنطقة الحصوية بشكل كبير الآن من حافة المسار من الجانب الأيمن.

فيما تم تقليل مساحة منطقة الخروج الأسفلتية المتواجدة خارج منعطف أكوي مينيرالي بشكل كبير واستبدالها بمنطقة حصوية، والتي لن تترك مجالًا للخطأ بينما تمر السيارات من ذلك المنعطف.

في المقابل، تتواجد كذلك منطقة خروج حصوية الآن عند مخرج منعطف فاريانتي ألتا، ما يعني أن أي خطأ من السائقين في هذا المكان، مثل انزلاق شارل لوكلير في جائزة 2022، سيترتب عليه على الأرجح انسحابًا من السباق.

هذا وتتواجد مناطق الخروج المعدلة بالفعل من قبل جولة بطولة العالم لسباقات التحمل في إيمولا الشهر الماضي، والتي شهدت عدة حوادث في ظل هطول الأمطار في منتصف السباق.

ويأتي تغيير المقاربة المتعلقة بمناطق الخروج الحصوية كرد على الازدياد الواضح في المناطق الأسفلتية خلال الأعوام الأخيرة.

وبينما يمنح الأسفلت بعض المجال للسائقين من أجل ارتكاب الأخطاء، ويعني أن ما يقترفونه لا تقابله تبعات قاسية، إلا أنه فتح الباب كذلك أمام مشاكل متعلقة بانتهاك حدود المسار، المسألة التي بلغت ذروتها في الفورمولا 1 في جائزة النمسا الكبرى العام الماضي عندما ساهم الافتقار لوجود المناطق الحصوية في خروج السائقين بشكل متكرر عن المسار ووجود ما مجموعه 1200 انتهاكًا لحدود المسار على مدار السباق.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق قيمة مجموعة ساعات شوماخر تتجاوز 4 مليون دولار بعد هجوم سيبرانيّ أخّر المزاد
المقال التالي مرسيدس تحتاج "عدة سباقات" لتحقيق خطوات أكبر مع سيارتها لموسم 2024

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

نيوي ليس مستعداً للاعتزال بعد وربما "يبدأ من جديد" مع فريق آخر 

نيوي ليس مستعداً للاعتزال بعد وربما "يبدأ من جديد" مع فريق آخر 

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
نيوي ليس مستعداً للاعتزال بعد وربما "يبدأ من جديد" مع فريق آخر 
بيرمان: نموذج أغطية الحد من الرذاذ الجديد "بحاجة لإعادة تصميم"

بيرمان: نموذج أغطية الحد من الرذاذ الجديد "بحاجة لإعادة تصميم"

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
بيرمان: نموذج أغطية الحد من الرذاذ الجديد "بحاجة لإعادة تصميم"
فيراري: "تأثير" هاميلتون يمتد لما هو أبعد من مجرد الأداء على المسار

فيراري: "تأثير" هاميلتون يمتد لما هو أبعد من مجرد الأداء على المسار

F1 فورمولا 1
فيراري: "تأثير" هاميلتون يمتد لما هو أبعد من مجرد الأداء على المسار
مرسيدس تحتاج "عدة سباقات" لتحقيق خطوات أكبر مع سيارتها لموسم 2024

مرسيدس تحتاج "عدة سباقات" لتحقيق خطوات أكبر مع سيارتها لموسم 2024

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
مرسيدس تحتاج "عدة سباقات" لتحقيق خطوات أكبر مع سيارتها لموسم 2024

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط