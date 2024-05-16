إيمولا تعيد مناطق الخروج الحصوية للمساعدة في الحد من مشاكل حدود المسار في الفورمولا 1

مع بدء سائقي الفورمولا 1 سيرهم حول الحلبة قُبيل جائزة نهاية هذا الأسبوع، سيلاحظون بأن أبرز التغييرات على المسار تتمثل في مناطق الخروج الآمن حول الحلبة الإيطالية.

حيث تم تعديل بعض الجوانب الأساسية على الحلبة، إذ تم تقليل مناطق الخروج الأسفلتية السابقة واستبدالها بمناطق حصوية.

وهي عند مخرج منعطف بيراتيللا، حيث تقترب المنطقة الحصوية بشكل كبير الآن من حافة المسار من الجانب الأيمن.

فيما تم تقليل مساحة منطقة الخروج الأسفلتية المتواجدة خارج منعطف أكوي مينيرالي بشكل كبير واستبدالها بمنطقة حصوية، والتي لن تترك مجالًا للخطأ بينما تمر السيارات من ذلك المنعطف.

في المقابل، تتواجد كذلك منطقة خروج حصوية الآن عند مخرج منعطف فاريانتي ألتا، ما يعني أن أي خطأ من السائقين في هذا المكان، مثل انزلاق شارل لوكلير في جائزة 2022، سيترتب عليه على الأرجح انسحابًا من السباق.

هذا وتتواجد مناطق الخروج المعدلة بالفعل من قبل جولة بطولة العالم لسباقات التحمل في إيمولا الشهر الماضي، والتي شهدت عدة حوادث في ظل هطول الأمطار في منتصف السباق.

ويأتي تغيير المقاربة المتعلقة بمناطق الخروج الحصوية كرد على الازدياد الواضح في المناطق الأسفلتية خلال الأعوام الأخيرة.

وبينما يمنح الأسفلت بعض المجال للسائقين من أجل ارتكاب الأخطاء، ويعني أن ما يقترفونه لا تقابله تبعات قاسية، إلا أنه فتح الباب كذلك أمام مشاكل متعلقة بانتهاك حدود المسار، المسألة التي بلغت ذروتها في الفورمولا 1 في جائزة النمسا الكبرى العام الماضي عندما ساهم الافتقار لوجود المناطق الحصوية في خروج السائقين بشكل متكرر عن المسار ووجود ما مجموعه 1200 انتهاكًا لحدود المسار على مدار السباق.