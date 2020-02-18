إيمولا تعرض استضافة سباق فورمولا واحد في موعد سباق الصين

تواصلت الحلبة مع أنجيلو ستيكي دامياني رئيس نادي السيارات الإيطاليّ حيال إمكانيّة استضافة جائزة كبرى في حال سنحت أية فرصة.

وتعود آخر مناسبة استضافت فيها الحلبة جولة من بطولة العالم للفورمولا واحد إلى موسم 2006 من خلال جائزة سان مارينو الكبرى، لكنّ الإدارة لم تتخلَّ مطلقًا عن طموحاتها بالعودة إلى روزنامة البطولة من جديد.

وضغطت إيمولا في 2016 لمحاولة استضافة جائزة إيطاليا الكبرى عندما كانت الشكوك تحوم حول مستقبل مونزا.

وأصرّ أوبرتو سلفاتيكو إستينسي رئيس الحلبة على أنّها ستكون جاهزة في الوقت المناسب، وقال أنّها تملك الرخصة لاحتضان سيارات الفورمولا واحد.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيكون من الصعب جدًا تنظيم ذلك، لكنّ الحلبة جاهزة. يُمكننا التحرّك بسرعة لاستضافة جائزة كبرى مثلما فعلنا في السابق. لن نكون في أفضل حالاتنا بالطبع، لكن إن لزم الأمر فسنتحرّك في المسألة".

وأكمل: "حصلنا على المصادقة كحلبة فورمولا واحد. مبنى خطّ الحظائر في حالة جيّدة. أعتقد بأنّنا نفتقر لبعض أجزاء منطقة الاستضافة، لكن يُمكننا تنظيم ذلك بشكلٍ سريع إن لزم الأمر".

وبالرغم من حماسه، اعترف إستنسي أنّ المسائل اللوجستيّة والتجاريّة قد تمثّل عائقًا لا يُمكن تجاوزه.

وقال بخصوص ذلك: "إنّها أشبه بمهمّة مستحيلة. لكن لمَ لا؟ كلّ شيء ممكن إن أرادت ليبرتي".

وأكمل: "أنا رجلٌ حالم! دائمًا ما أملت بأن تأتي هكذا فرصة. لكنّها مسألة صعبة جدًا".

وبشكلٍ حتمي فإنّه بالنظر إلى الحيّز الزمني والافتقار للوقت لبيع التذاكر، فإنّ إيمولا لن تكون قادرة على دفع تكاليف استضافة سباق، ما يجعل من الخطّة مستبعدة منذ البداية بالنسبة لليبرتي، حتّى لو تمكّنت جميع الأطراف من التحكّم في المسائل اللوجستيّة.

وقال الإيطاليّ في هذا الصدد: "بالتأكيد لن يكون دفع التكاليف التي يدفعها الآخرون أمرًا ممكنًا. لكن حدث أمرٌ مشابهٌ في السابق، مع سلسلة الجي بي 2، عندما طلب منّا المروّج حلّ المشكلة. توصّلنا إلى اتّفاقٍ في النهاية وكان الأمر ممكنًا".

وأكمل: "عندما تحدّثت إلى السيد ستيكي دامياني فقد قال بأنّ المسألة لا تقتصر على الوقت فحسب، بل تشمل المال. لكنّنا أمام أوقات جيّدة على صعيد الوضع السياسي. لدينا رئيسٌ جديدٌ للمنطقة. نتحدّث بخصوص أحداثٍ رياضيّة مهمّة جدًا. لذا أعتقد بأنّ الجميع سيبذل كلّ جهوده، بالرغم من أنّني لا أعلم إن كان ذلك سيكون كافيًا أم لا".