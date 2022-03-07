إيمولا تضمن عقدًا جديدًا مع الفورمولا واحد حتّى 2025

عادت حلبة إيمولا إلى روزنامة الفورمولا واحد في 2020 عندما ساعدت الرياضة على إكمال موسمٍ في وسط جائحة كورونا.

وأثبتت الحلبة، التي استضافت جائزة إيطاليا الكبرى في 1980 وجائزة سان مارينو الكبرى بين 1981 و2006، شعبيّتها في أوساط الجماهير والسائقين نظرًا لطابعها القديم.

وبعد أن حافظت على موقعها في الروزنامة منذ ذلك الحين كجائزة إيميليا رومانيا الكبرى، وقّعت الحلبة الآن على عقدٍ جديد بثلاثة أعوامٍ ليضمن بقاءها في الروزنامة حتّى 2025 على أقلّ تقدير.

ويُتفهّم بأنّ العقد الجديد يُعادل 25 مليون دولار لكلّ موسم، لكنّ تلك الرسوم سيتمّ خفضها تدريجيًا كي لا تفوق 10 ملايين دولار في حال أُجبر المنظّمون على إقامة السباق من دون حضور جماهير بسبب فيروس كورونا.

وقال أنجيلو ستيكي دامياني رئيس اتّحاد رياضة السيارات الإيطالي: "أنا راضٍ للغاية على هذا الاتّفاق الذي توصّلنا إليه مع ليبرتي ميديا. كان عقدًا مُعقّدًا، لأنّه جاء من خلالنا، ونحن هيئة عموميّة، وتمّت الصفقة مع هيئة خاصة مثل الفورمولا واحدز لكنّ الأمر الأهمّ هو تمكّننا من تأكيد مستقبل سباق إيمولا حتّى 2025".

من جانبه رحّب ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد بهذه الأنباء.

وقال: "أنا سعيدٌ بمواصلتنا لشراكتنا الرائعة مع إيمولا ضمن جائزة إيميليا رومانيا الكبرى حتّى 2025".

وأكمل: "الحلبة أيقونيّة ومثّلت جزءًا من تاريخ رياضتنا وقامت بعملٍ رائعٍ في السباقين اللذين استضافتهما خلال الجائحة. إنّها لحظة فخرٍ لكلّ مشجّعينا الإيطاليين أن يستضيفوا سباقين وكذلك لكلّ مشجّعينا حول الحال لمتابعة هذه الحلبة المدهشة في الروزنامة في المستقبل".