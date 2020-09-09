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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

إيمولا تخطط لبيع 13 ألف تذكرة لسباق الفورمولا واحد

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إيمولا تخطط لبيع 13 ألف تذكرة لسباق الفورمولا واحد

تأمُل حلبة إيمولا في بيع 13 ألف تذكرة عندما يعود قطار الفورمولا واحد للتوقّف عندها من جديد لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

ستستضيف الحلبة التي سبق واحتضنت جائزة سان مارينو الكبرى أوّل حدث لبطولة عالم منذ 2006، وذلك بعد استبعادها من الروزنامة في ظل إضافة المزيد من السباقات خارج أوروبا.

وبالرُغم من أنّ التأكيد الرسمي النهائي بالسماح بإقامة السباق بحضور الجمهور ما يزال منتظرًا من السلطات المحلية، إلّا أنّه من المعلوم بأنّه تمت الموافقة بشكل مؤقت على الخطة، حيث ستحتفظ الحلبة ببعض التذاكر للجمهور المحلي.

ونشير إلى أنّ سباق نهاية هذا الأسبوع على حلبة موجيللو سيكون الأوّل في 2020 الذي يشهد حضور الجمهور، حيث تمّ عرض 3000 تذكرة للبيع، في حين تمّ منح الضوء الأخضر لسباق ميزانو في الموتو جي بي - ضمن ذات الإقليم الذي يتضمّن إيمولا - لبيع 10 آلاف تذكرة.

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وبالإضافة إلى التذاكر المطروحة للبيع إلى العامة، تأمُل حلبة إيمولا استضافة 500 ضيف من نادي البادوك، إلى جانب 500 ضيف من الرُعاة المحليين و300 آخرين من السلطات المحلية.

هذا وستواجه إدارة الحلبة الآن تحديًا تسويقيًا فريدًا في بيع التذاكر، حيث أنّ تلك هي الجائزة الكبرى الأولى التي تتمّ إقامتها على مدار يومين فقط، مع إلغاء تجارب الجمعة الحرة.

كما لا يوجد حاليًا برنامج سباقات داعمة للجائزة، فلا توجد سباقات للفورمولا 3 أو الفورمولا 2. حيث تمّ تعليق خطط إقامة سباقات إضافية حتى تأكيد فتح الأبواب أمام الجمهور، كونه وإذا لم يحدث ذلك، ستكون الجائزة الكبرى هي الحدث الوحيد في نهاية الأسبوع. كما من المعلوم أنّ جولة في الفورمولا رينو يوروكاب تمثّل أحد الخيارات كذلك.

وتعقيبًا منه على ذلك، صرّح أوبيرتو سيلفاتيكو إستنسي رئيس حلبة إيمولا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "سيكون ذلك حدثًا استثنائيًا وأسطوريًا لمحبي الفورمولا واحد".

وأضاف: "نقيّم حلولًا مختلفة حول وقوف السيارات بنظام من أجل ترتيب الدخول إلى المدرجات بطريقة مختلفة. كما سنستعين بكل مدرجات الحلبة، حيث نخطط لاستخدام ثلاثة مقاعد شاغرة بين كل مجموعة من الأشخاص من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي. كما أنّه بالنظر إلى أنّ المشجّعين سيكونون في المدرجات ضمن هواء مفتوح، فسيكون الوضع آمنًا للغاية بالنسبة للجميع".

وأكمل: "نعمل على مناطق تسع كل منها ألف مشجّع، وكل منها سيكون له مساحة ركن السيارات الخاصة به. ولهذه الطريقة نعتقد أنّنا سنكون قادرين على التحكّم بكل شيء وتأمين المشجّعين من جانبي السلامة والصحة".

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