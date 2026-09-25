مع دخول الفورمولا 1 المرحلة الأخيرة من الموسم، والتي تتضمن على الورق ثلاث جولات متتالية، لا يزال السؤال مطروحًا بشأن مكان اختتام موسم 2026. ومن الناحية النظرية، لا تزال جائزتا قطر وأبوظبي الكبرى مقررتين، وتؤكد الفورمولا 1 بشدة أن هذا لا يزال، في الوضع الحالي، الخطة الأولى.

وفي الوقت نفسه، يتعين على الفورمولا 1 الاستعداد لسيناريو قد تضطر فيه إلى إلغاء هذين السباقين بسبب استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، ولذلك تم منح الضوء الأخضر خلف الكواليس للعمل على الخطة البديلة. وليس من المستغرب أن تكون تلك الخطة هي حلبة أوتودرومو إنزو إي دينو فيراري.

وأفادت مصادر داخل الفورمولا 1 لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن منظمي إيمولا حصلوا الآن على الضوء الأخضر لبناء المدرجات وإجراء الاستعدادات كما لو أن السباق في إميليا رومانيا سيقام بالفعل.

وهذا لا يعني أن السباق سيقام فعلًا - إذ لا تزال قطر وأبوظبي تمثلان الخطة الأولى - لكن إدارة الفورمولا 1 مضطرة للمضي قدمًا في خيار بديل من أجل ضمان إقامة ختام للموسم بعد جائزة لاس فيغاس الكبرى في أي سيناريو.

ومن المنطقي أن يؤدي بناء المدرجات ومواصلة جميع الاستعدادات دون تأكيد نهائي لإقامة السباق إلى مخاطر مالية، لكن مصادر في البادوك تقول إن الفورمولا 1 ستغطي جميع تلك المخاطر. وهذا يعني أن الفورمولا 1 ستدفع بالكامل تكاليف الاستعدادات - بما في ذلك إنشاء المدرجات المؤقتة - وأن إيمولا لن تواجه أية مخاطر مالية بغض النظر عن النتيجة.

وفي حال اتضح في نهاية المطاف أن خيار إيمولا غير ضروري، فإن هذا النهج سيكلف الفورمولا 1 أموالًا، لكن البطولة لا تملك خيارًا آخر. ففي حال تصاعد الوضع في الشرق الأوسط أكثر قبل شهر من موعد سباقي قطر وأبوظبي، لا يمكن للفورمولا 1 أن تتحمل عدم وجود خطة بديلة جاهزة للتنفيذ.

وهذا يؤكد أيضًا أن الفورمولا 1 تريد الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ قرار نهائي، مع عدم نسيان مدى الجاذبية المالية لعطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين للسباقات في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي قد قال في البداية إن القرار سيُتخذ في منتصف سبتمبر، لكن الوضع تغير منذ ذلك الحين.

ويشير العديد من مديري الفرق حاليًا إلى منتصف أكتوبر باعتباره الموعد الجديد للحصول على صورة واضحة، رغم أن الفورمولا 1 تؤكد عدم وجود موعد نهائي صارم. ومن الناحية اللوجستية، لا تزال هناك حاجة ملحة محدودة نسبيًا في هذه المرحلة، طالما أن إيمولا ستكون جاهزة بالكامل للتدخل في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من ديسمبر.

وقد تم إبلاغ الفرق أيضًا بهذا الواقع، ولا تبدو قلقة بشكل خاص في الوقت الحالي، وفق ما أكد العديد من مديري الفرق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس في باكو.

وقال مدير فريق هاس، أاياو كوماتسو: "أعتقد أن ستيفانو كان يستهدف إبلاغنا في منتصف أكتوبر، أليس كذلك؟ لذلك، نعرف جميعًا الوضع".

وأضاف: "أعتقد أن إيمولا تستعد تحسبًا لاضطرارنا إلى إقامة السباق هناك. وأعتقد أن التحديات تتمثل، على سبيل المثال، في أمور مثل هيكل المنازل المتنقلة الأوروبية، وما إلى ذلك. فجميع الأشخاص الذين يتولون رعايتها لديهم وظائف شتوية، لذلك نحتاج إلى العثور على أشخاص بديلين للقيام بذلك".

وتابع: "لكنني متأكد من أننا جميعًا، كأسرة ومجتمع واحد، سنحرص على أن يحدث ذلك إذا اضطررنا إليه. لكن نأمل، كخيار أساسي، أن نتمكن من الذهاب إلى قطر وأبوظبي. سيكون ذلك أمرًا رائعًا حقًا".

ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي الصورة من قبل: صور غيتي

فيما شارك مدير فريق أودي، ماتيا بينوتو، الرؤية نفسها، وأكد أن فرق الفورمولا 1 من المفترض أن تتلقى المعلومات من البطولة في منتصف أكتوبر تقريبًا.

فقال: "كما ناقشنا خلال اجتماع لجنة الفورمولا 1 يوم الاثنين الماضي، فإن منتصف أكتوبر هو الموعد النهائي لاتخاذ مثل هذا القرار".

ولا يرى بينوتو أن درجات الحرارة المنخفضة المحتملة تمثل عائقًا أمام إقامة ختام محتمل للموسم في إيمولا، قائلًا: "التحديات الرئيسية تتعلق أكثر بالتنظيم والخدمات اللوجستية، على ما أعتقد. ومن الناحية التقنية، قد يقول البعض إننا في فصل الشتاء ونحتاج إلى إطارات الأمطار، لكن في نهاية المطاف، فإن متوسط درجة الحرارة في إيمولا خلال ذلك الوقت من العام يكون في الواقع أعلى من لاس فيغاس عندما نقيم سباق لاس فيغاس".

واختتم: "لذلك، لا أعتقد أن هذا يمثل مصدر قلق حقيقي. الأمر يتعلق أكثر بالتنظيم والخدمات اللوجستية، فعلًا. ومرة أخرى، نأمل أن نتمكن في منتصف أكتوبر من اتخاذ القرار الصحيح".