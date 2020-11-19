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إيلوت يُشارك مع ألفا روميو في تجارب أبوظبي للناشئين

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إيلوت يُشارك مع ألفا روميو في تجارب أبوظبي للناشئين

يتّجه كالوم إيلوت للجلوس خلف مقود سيارة ألفا روميو عندما يُشارك مع الفريق خلال تجارب الناشئين لبطولة العالم للفورمولا واحد التي تلي جائزة أبوظبي الكبرى الختاميّة.

خاض نجم الفورمولا 2 تجارب مع الحظيرة السويسريّة في برشلونة خلال مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن يُشارك في التجارب الحرّة الأولى مع فريق هاس خلال جائزة إيفل الكبرى في نوربورغرينغ الشهر الماضي لولا أنّ الأحوال الجويّة السيّئة أدّت إلى إلغاء مجريات اليوم.

أمّا ميك شوماخر، الذي كان من المفترض أن يقود لصالح ألفا روميو حينها، فمن المتوقّع أن يخوض تجارب مع هاس في أبوظبي، وذلك قبيل استلامه لمقعد التسابق الرسميّ مع الحظيرة الأمريكيّة العام المقبل.

ولا يزال إيلوت ضمن دائرة المنافسة على لقب الفورمولا 2 في 2020، وذلك بعد أن حقّق ثلاثة انتصارات وخطف أربعة أقطاب انطلاقٍ أولى بعد موسمٍ ثانٍ مثيرٍ في الفئة.

ويتواجد البريطاني حاليًا في المركز الثاني بفارق 22 نقطة عن المتصدّر شوماخر مع بقاء جولتَي البحرين الختاميّتين.

وقال إيلوت حيال هذه الفرصة: "أتطلّع قدمًا للتواجد في السيارة مجدّدًا في أبوظبي وأنا ممتنٌ لألفا روميو وأكاديميّة فيراري للناشئين على هذه الفرصة".

وأضاف: "تُعدّ أيّ فرصة لقيادة سيارة فورمولا واحد مهمّة: إنّها طريقة للنموّ وتعزيز الخبرة، ليس فقط في قمرة القيادة وإنّما من خلال العمل مع الفريق والمهندسين والطاقم وهم من بين الأفضل في العالم، لذا سأستغلّ هذه الفرصة".

كما أعلنت فيراري عن أنّ روبرت شفارتزمان وأنطونيو فوكو سيقودان لصالحها في تجارب أبوظبي.

وأكمل سائقا الفورمولا 2 عمليّة قياس مقعديهما في سيارة "اس.اف1000" اليوم الخميس.

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