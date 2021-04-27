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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

إيلوت يشارك في التجارب الحرة الأولى في بورتيماو كسائق احتياطي لألفا روميو

سيشغل كالوم إيلوت سائق الاختبار لدى فيراري دور السائق الاحتياطي الثاني كذلك مع ألفا روميو، حيث سيشارك في التجارب الحرة الأولى مع الفريق في جائزة البرتغال الكبرى.

إيلوت يشارك في التجارب الحرة الأولى في بورتيماو كسائق احتياطي لألفا روميو

سيجلس إيلوت خلف مقود سيارة ألفا روميو "سي41" للحصة الافتتاحية من التجارب الحرة على حلبة بورتيماو، على الرُغم من أنه لم يُكشف بعد ما إذا كان سيحل مكان كيمي رايكونن أم أنطونيو جيوفينازي.

وينضم السائق البريطاني الشاب إلى السائق الاحتياطي الأساسي للفريق روبرت كوبتسا في إكمال مهمات ذلك الدور، وتحديدًا في السباقات التي لن يكون البولندي حاضرًا خلالها بسبب التزاماته الأخرى.

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وبالنظر إلى قيادته لصالح ألفا روميو في تجارب ما بعد الموسم الماضي في أبوظبي، فإنّ إيلوت يملك خبرة سابقة مع الفريق، حيث من المقرر أن "يشارك في عدد من حصص التجارب الحرة الأولى هذا العام".

وتعقيبًا منه على تلك الخطوة، قال إيلوت: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى الفريق لهذا الموسم، كما أودّ توجيه الشكر إلى ألفا روميو ريسينغ أورلين وأكاديمية فيراري للناشئين على ثقتهما".

وأضاف: "تجربتي السابقة مع الفريق كانت مفيدة للغاية في تأقلمي مع طريقة عمل فريق الفورمولا واحد، إذ أنني واثق أن بمقدوري الاعتياد سريعًا على دوري الجديد كأحد السائقَين الاحتياطيين لفريق ألفا روميو ريسينغ أورلين".

وتابع: "لا أطيق الانتظار كي أتواجد داخل السيارة وأساعد الفريق على مواصلة تحقيق التقدم".

جديرٌ بالذكر أن إيلوت قد أكمل موسم الفورمولا 2 الماضي في مركز الوصافة خلف سائق أكاديمية فيراري الآخر ميك شوماخر الذي كسب فرصة الصعود إلى الفورمولا واحد هذا العام مع فريق هاس.

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من جهته، علّق فريد فاسور مدير فريق ألفا روميو على ضم إيلوت قائلًا: "أنا سعيد بأن أرحّب بكالوم في فريقنا. فرحلته خلال فئات الناشئين كانت مثيرة للإعجاب، وهو بلا شك أحد أكثر السائقين الناشئين موهبة".

وأكمل: "لقد عمل معنا من قبل، وفي كل مرة كان يترك انطباعًا دائمًا بفضل أخلاقيات عمله وبياناته الجيدة، إذ لا أشك بأنه سيمثل إضافة إيجابية جدًا مع روبرت كوبتسا الذي لن يكون متاحًا في بعض المناسبات بسبب برامج سباقاته الأخرى".

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كيف تخطط ريد بُل لنقل الذكاء الاصطناعي في الفورمولا واحد إلى المستوى التالي

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