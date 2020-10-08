إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

سيخوض إيلوت سائق الفورمولا 2 مشاركته الأولى في الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع في ألمانيا عندما سيجلس خلف مقود سيارة الفريق الأمريكي في الحصة الافتتاحية لجائزة إيفل الكبرى، حيث سيشارك مكان السائق الأساسي رومان غروجان.

ومن المقرر أن تكون تلك المشاركة استمرارًا لخطة تطوير إيلوت ضمن أكاديمية فيراري للناشئين، ليبني البريطاني على الزخم الأخير الذي حصل عليه من مشاركته في اختبار سيارة فيراري بمواصفات 2018 على حلبة فيورانو.

لكنّ غونتر شتاينر مدير فريق هاس قال بأنّ إيلوت لا يتواجد حاليًا على قائمة الخيارات القصيرة للفريق التي قد تبلغ 10 سائقين يتمّ تقييمهم لتشكيلة الفريق للموسم المُقبل.

"كالوم ليس على القائمة، كونه سائق لفيراري. هو سائقهم، وعليه فإنّه ليس ضمن خياراتنا" قال شتاينر.

وأضاف: "لا أعلم ما يخططون من أجله، ولذلك لا نقوم بتقييمه في الوقت الحالي. أحترمه بشكل كبير كونه يحتل الآن المركز الثاني في ترتيب السائقين في الفورمولا 2، ما يعني أنّه جيّد للغاية. لقد قابلته للمرة الأولى هذا الصباح على نحوٍ سريع، وسنجتمع بعد ظهر اليوم، لذلك سأعرف المزيد عنه".

وتابع: "أنا صريح جدًا، لذلك قلت بأنّه ليس ضمن قائمتنا الآن. ولكن ربما يكون عليها غدًا، لا أعلم ذلك. بيد أنّ ذلك لن يعتمد على أدائه في التجارب الحرة الأولى".

وأكمل: "بالتأكيد إذا ما قام بأمر ما كان ينبغي أن يقوم به، فعندها هو ليس على القائمة بعد ذلك بكل تأكيد، في حال قام بحادثة بالسيارة على سبيل المثال".

اقرأ أيضاً: مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

جديرٌ بالذكر أنّ جائزة إيفل الكبرة كذلك ستشهد مشاركة ناشئ فيراري الآخر ميك شوماخر في التجارب الحرة الأولى أيضاً مع فريق ألفا روميو.