فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
21 ساعات
:
24 دقيقة
:
57 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

لا يتواجد كالوم إيلوت حاليًا ضمن المنافسة على مقعد في بطولة العالم للفورمولا واحد مع هاس لموسم 2021، وذلك على الرُغم من مشاركته المقررة في التجارب الحرة مع الفريق على حلبة نوربورغرينغ يوم غد الجمعة.

سيخوض إيلوت سائق الفورمولا 2 مشاركته الأولى في الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع في ألمانيا عندما سيجلس خلف مقود سيارة الفريق الأمريكي في الحصة الافتتاحية لجائزة إيفل الكبرى، حيث سيشارك مكان السائق الأساسي رومان غروجان.

ومن المقرر أن تكون تلك المشاركة استمرارًا لخطة تطوير إيلوت ضمن أكاديمية فيراري للناشئين، ليبني البريطاني على الزخم الأخير الذي حصل عليه من مشاركته في اختبار سيارة فيراري بمواصفات 2018 على حلبة فيورانو.

اقرأ أيضاً:

لكنّ غونتر شتاينر مدير فريق هاس قال بأنّ إيلوت لا يتواجد حاليًا على قائمة الخيارات القصيرة للفريق التي قد تبلغ 10 سائقين يتمّ تقييمهم لتشكيلة الفريق للموسم المُقبل.

"كالوم ليس على القائمة، كونه سائق لفيراري. هو سائقهم، وعليه فإنّه ليس ضمن خياراتنا" قال شتاينر.

وأضاف: "لا أعلم ما يخططون من أجله، ولذلك لا نقوم بتقييمه في الوقت الحالي. أحترمه بشكل كبير كونه يحتل الآن المركز الثاني في ترتيب السائقين في الفورمولا 2، ما يعني أنّه جيّد للغاية. لقد قابلته للمرة الأولى هذا الصباح على نحوٍ سريع، وسنجتمع بعد ظهر اليوم، لذلك سأعرف المزيد عنه".

وتابع: "أنا صريح جدًا، لذلك قلت بأنّه ليس ضمن قائمتنا الآن. ولكن ربما يكون عليها غدًا، لا أعلم ذلك. بيد أنّ ذلك لن يعتمد على أدائه في التجارب الحرة الأولى".

وأكمل: "بالتأكيد إذا ما قام بأمر ما كان ينبغي أن يقوم به، فعندها هو ليس على القائمة بعد ذلك بكل تأكيد، في حال قام بحادثة بالسيارة على سبيل المثال".

اقرأ أيضاً:

جديرٌ بالذكر أنّ جائزة إيفل الكبرة كذلك ستشهد مشاركة ناشئ فيراري الآخر ميك شوماخر في التجارب الحرة الأولى أيضاً مع فريق ألفا روميو.

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين

المقال السابق

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

رالي الأندلس: الراجحي في الصدارة أمام ساينز مع نهاية المرحلة الأولى
كروس كانتري كروس كانتري / تقرير المرحلة

رالي الأندلس: الراجحي في الصدارة أمام ساينز مع نهاية المرحلة الأولى

فيتيل معلقاً على الفشل مع فيراري: بعض المعارك لم يكن يتوجب عليّ خوضها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل معلقاً على الفشل مع فيراري: بعض المعارك لم يكن يتوجب عليّ خوضها

فيا: بروتوكولات "كوفيد-19" في الفورمولا واحد تعني إمكانية خوض السباقات في "أي مكان"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيا: بروتوكولات "كوفيد-19" في الفورمولا واحد تعني إمكانية خوض السباقات في "أي مكان"

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين

هورنر: لا وجود لبندٍ متعلّق بالمحرّك في عقد فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: لا وجود لبندٍ متعلّق بالمحرّك في عقد فيرشتابن

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

فيتيل كان "قريبًا" من قرار الاعتزال قبل صفقة انتقاله إلى أستون مارتن في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل كان "قريبًا" من قرار الاعتزال قبل صفقة انتقاله إلى أستون مارتن في 2021

أحدث الأخبار

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين

رايكونن: رقم الانطلاقات القياسي "لا يعني أيّ شيء" بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن: رقم الانطلاقات القياسي "لا يعني أيّ شيء" بالنسبة لي

ألبون: مزاملة سائق فائق السرعة مثل فيرشتابن له إيجابياته
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: مزاملة سائق فائق السرعة مثل فيرشتابن له إيجابياته

الأكثر شعبية

1
كروس كانتري

رالي الأندلس: الراجحي في الصدارة أمام ساينز مع نهاية المرحلة الأولى

13د
2
فورمولا 1

فيتيل معلقاً على الفشل مع فيراري: بعض المعارك لم يكن يتوجب عليّ خوضها

3
فورمولا 1

فيا: بروتوكولات "كوفيد-19" في الفورمولا واحد تعني إمكانية خوض السباقات في "أي مكان"

4
فورمولا 1

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

13د
5
فورمولا 1

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين

أحدث الأخبار

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1

إيلوت ليس على قائمة خيارات هاس القصيرة لمقعد في الفورمولا واحد لموسم 2021

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين
فورمولا 1

رينو: صفقةٌ مع ريد بُل لن تؤثر على استراتيجية عمل آلبين

رايكونن: رقم الانطلاقات القياسي "لا يعني أيّ شيء" بالنسبة لي
فورمولا 1

رايكونن: رقم الانطلاقات القياسي "لا يعني أيّ شيء" بالنسبة لي

ألبون: مزاملة سائق فائق السرعة مثل فيرشتابن له إيجابياته
فورمولا 1

ألبون: مزاملة سائق فائق السرعة مثل فيرشتابن له إيجابياته

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيفل الكبرى 2020

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تمّ منع 08:28
فورمولا 1

لماذا تمّ منع "السيارة ذات المروحة" الأسطورية في الفورمولا واحد؟

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ 06:29
فورمولا 1

أروع اللحظات من جائزة نووربورغرينغ

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020 13:37
فورمولا 1

تقييم كل سائق في جائزة روسيا الكبرى 2020

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1

خروج هوندا الصادم من الفورمولا واحد

ما الذي يعنيه خروج هوندا من الفورمولا واحد بالنسبة لريد بُل 05:43
فورمولا 1

ما الذي يعنيه خروج هوندا من الفورمولا واحد بالنسبة لريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.