إيفانز: الفورمولا 1 رياضة "مجنونة" مع سياسات "سخيفة" في تصعيد السائقين

يعتقد ميتش إيفانز سائق الفورمولا إي أن السياسات "السخيفة" في الفورمولا 1 تؤثر على كيفية اختيار الفرق لتشكيلاتها من السائقين، ويرى أن هو نفسه كان ضحية لذلك أثناء صعوده سلم فئات الناشئين.

كان إيفانز أحد ألمع النجوم الصاعدة في صغره، حيث انتقل للمنافسة في الجي بي3 في 2011، وحقق اللقب في موسمه الثاني، قبل أن يصعد إلى الجي بي2 (الفورمولا 2 الآن) في 2013 ويصبح أصغر سائق يحقق منصة التتويج في البطولة، لكنه أخفق في أن يتواجد ضمن الثلاثة الأوائل في الترتيب العام لأربعة مواسم.

"التحدي كان أن تحصل حتى على فرصة لتخوض تجارب في الفورمولا 1" قال إيفانز في تصريحات لـ Total-Motorsport.com.

وأضاف: "قمت ببعض العمل على أجهزة المحاكاة، وكنت أسرع من سائقي الفرق الفعليين، كنت تنافسيًا للغاية، بيد أن ذلك لم يحقق لي أي شيء".

وتابع: "الأمر يحتاج لسيناريو غريب أن يحصل، حتى عندما تحاول أن تكون سائقًا احتياطيًا.. هنالك من يدفعون المال ليكونوا سائقين احتياطيين. ذلك سخيف جدًا".

وأكمل: "عندما تنخرط في الوضع وتعرف كيف تسير الأمور، ستجد أن تلك الرياضة مجنونة للغاية. انظروا إلى نيك دي فريز، لم تكن لديه أية فرصة للصعود إلى الفورمولا 1، ومن ثم عندما مرض أليكس ألبون، حصل على الفرصة (في سباق إيطاليا 2021)، وقام بعمل جيد، وفجأة أدرك الجميع موهبته كسائق، بينما كان هو نفس السائق طيلة الأعوام الأخرى السابقة".

وأردف: "انظروا كذلك إلى أوليفر بيرمان. إنه سائق جيد، لكنه تأهّل في المركز الـ 18 في البحرين (في الفورمولا 2) قبل أسبوع من جائزة السعودية الكبرى، وعندها حصل على فرصة للمشاركة مع فيراري. قام بعمل جيد، لكنه كان كذلك على متن إحدى أفضل السيارات وذلك كان ليعزز نتيجته على أية حال".

واختتم: "الأمر كله يتعلق بمنظورك للوضع، لكن الفرق لم تعد ترغب في المخاطرة مع السائقين، وسبيلك الوحيد للصعود إلى الفورمولا 1 هو أن تحصل على فرصة مجنونة على مقعد التسابق".