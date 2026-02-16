تم الإعلان عن الفيلم الوثائقي في يوليو 2025، ويهدف إلى تقديم نظرة من خلف الكواليس على رحلة الفريق الأمريكي نحو دخول بطولة العالم.

حيث قال الممثل لقناة F1 TV أثناء وجوده في حلبة البحرين الدولية خلال تجارب ما قبل الموسم:

"أنا جزء من فيلم وثائقي عن كاديلاك فورمولا 1. نوعًا ما عن التأسيس، والعمل على ملف الترشح، ورحلتهم حتى السباق الأول في مارس".

وكان ريفز قد تصدّر سابقًا سلسلة وثائقية من أربعة أجزاء عن فريق برون جي بي بعنوان:

Brawn: The Impossible Formula 1 Story، والتي صدرت في عام 2023 على منصتي Disney+ وBBC.

وأضاف ريفز عندما سُئل عمّا تعلمه أثناء عمله على الوثائقيين:

"كم هو مذهل وعميق. إنه عمل مكثف جدًا من الخارج. أعني، إذا نظرنا إلى سيارة السباق، والنظر إلى المسار، فقط الجانب التقني، وتجميع فريق كامل، وما يتطلبه امتلاك السيارة، وكل العناصر، إلى جانب تغيّر القوانين التنظيمية".

وأكمل: "لأننا كنا نروي القصة المبكرة للفريق قبل دخوله حتى إلى الفورمولا 1، شمل ذلك بعض الخلفيات عن الاتحاد الدولي للسيارات فيا، وإدارة الفورمولا 1، وذلك العالم بأكمله".

من جانبه، قال دان تاوريس، الرئيس التنفيذي لشركة TWG Motorsports وفريق كاديلاك فورمولا 1، عن الفيلم الوثائقي عند الإعلان عنه:

"إنها قصة طموح جريء وإصرار لا يلين. يشرفنا العمل مع كيانو، الذي يمتلك شغفًا ومعرفة عميقة برياضة السباقات، ونفخر بالشراكة مع جنرال موتورز في هذه القصة الاستثنائية".

واختتم: "لدينا فرصة للترحيب بجيل جديد من الجماهير في الفورمولا 1، وإبداع كيانو هو الشرارة المثالية لإشعال هذه الرحلة".