"إنها مهزلة": حجار يتحسّر على سباقه "الكارثي" في ماليزيا

وصف إسحاق حجار معاناته في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا بأنها "مهزلة"، بعدما واجه مشكلات غريبة مع سيارة ريد بُل الخاصة به في الفورمولا 1 يوم الأحد.

وانطلق حجار من المركز الثامن على شبكة الانطلاق بسبب عقوبة المحرك، لكن يومه كان صعبًا منذ البداية، بعدما خرج إلى المنطقة الحصوية خلال لفة التحمية الأولى على حلبة مبتلة.

واستفاد الفرنسي من الإطارات الانتقالية بأفضل شكل عندما انطلق السباق أخيرًا بعد الفوضى المتعلقة بالبرمجيات، وتجاوز ليام لاوسون إلى المركز الرابع في اللفة السادسة، وحافظ على هذا المركز منذ ذلك الحين رغم تعرضه لضغط من لويس هاميلتون خلال الثلث الأخير من السباق.

وبالتالي، ورث حجار المركز الثالث عندما انسحب جورج راسل في اللفة 50، لكنه لم يتمكن خلال الاندفاعة التي امتدت لأربع لفات بعد آخر فترة لسيارة الأمان من صد سيارتي فيراري، لينتهي به المطاف في المركز الخامس، بفارق نحو أربع ثوانٍ خلف هاميلتون.

وقال سائق ريد بُل متحسرًا: "لا توجد وتيرة. كان هناك خطب ما، لأنني... لا يمكن أن أكون أبطأ الآن بفارق ثانية في كل لفة. حتى مقارنة بمرسيدس، كما تعلمون؟ كنا أسرع منهم طوال عطلة نهاية الأسبوع. والآن، في السباق، لم نكن في أي مكان على الإطلاق. كانت السيارة فظيعة في القيادة".

وأضاف: "في اللفات الأخيرة فقط، لا أعرف كيف انتهى بنا الأمر من دون بطارية. لذلك، على الخطوط المستقيمة، لم أتمكن من الدفاع أمام سيارات فيراري، ولذلك خسرنا منصة التتويج بسبب شيء غبي جدًا".

وخلال فترة امتدت 30 لفة في ظروف العلم الأخضر، خسر حجار أمام زميله في الفريق ماكس فيرستابن 0.881 ثانية في المتوسط.

وعندما سُئل عما إذا كان افتقاره إلى الوتيرة مرتبطًا بمشكلة التدهور التي ظهرت أحيانًا على سيارة ريد بُل "آر.بي22"، أو بوحدة الطاقة، أجاب حجار: "لا، المشكلة كانت من جانب الهيكل. كانت وحدة الطاقة جيدة، الأمر يتعلق فقط بأول لفتين بعد إعادة الانطلاق، ولا أعرف لماذا كنا نفتقر إلى هذا القدر من البطارية. ثم استقر الوضع من تلقاء نفسه، وعادت سرعتي جيدة. لولا ذلك، لكنت حافظت على المركز الثالث".

وأضاف: "لا أعرف، كان الأمر يتعلق فقط بالتماسك. حتى خلف سيارة الأمان، كنت أشعر بأنني لا أملك أي تماسك، وكنت أعلم أن إعادة الانطلاق ستكون صعبة بالنسبة لي. شعرت وكأنني كنت دائمًا أستخدم الإطارات نفسها. عدت باستخدام تركيبة الجولة الأولى، لذلك... إنها مهزلة".

وأردف: "كنت سريعًا جدًا طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك... علينا إصلاح المشكلة، والعودة إلى سنغافورة وتقديم أداء أفضل."

وعلى الأقل، تمكنت ريد بُل من تحقيق أول فوز لها في الجائزة الكبرى هذا الموسم مع ماكس فيرستابن، لكن عندما أُشير إلى ذلك أمام حجار، كان يجد صعوبة في رؤية الجوانب الإيجابية.

ورد قائلًا: "نعم، لكن كما تعلمون، إنه ليس يومًا جيدًا بالنسبة لي. أنا سعيد من أجل الشباب، لكنه كارثي بالنسبة لي."