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إنهاء قضية هورنر ورفض استئناف الموظفة

تم رفض طلب الاستئناف الذي تقدمت به إحدى موظفات ريد بُل، بعد التحقيق في ادعاءات تصرفات غير لائقة قام بها كريستيان هورنر مدير الفريق بحقها.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون

واجه هورنر ادعاءات بتصرفات غير لائقة بحق إحدى موظفات الفريق قبيل بداية موسم 2024 الجاري.

وهذا ما أدى إلى تحقيق مستقلّ أجرته ريد بُل.

وبعد مرور 8 أسابيع، تم رفض الادعاءات الموجهة إلى هورنر، وتم إيقاف الموظفة المعنية، كنتيجة لتلك التحقيقات.

ورغم أنها قامت باستئناف الحكم، وذلك عبر محامٍ مستقل. إلا أنه جوبه بالرفض مجدداً وذلك وفقاً لبيان أصدرته ريد بُل.

وتضمن البيان: "تم وضع الشكوى المقدمة ضد كريستيان هورنر في وقت سابق من هذا العام، قيد التحقيق".

وأكمل: "تم التعامل معها وفقاً لإجراءات الشركة عبر تعيين محامٍ مستقل قام برفض هذه الشكوى".

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وأضاف البيان: ""قدّمت المُشتكية طلب استئناف، وتم التعامل مع الاستئناف من قبل محامٍ مستقل آخر. اكتملت جميع مراحل عملية الاستئناف، وكانت النتيجة النهائية هي عدم قبول الاستئناف".

وأردف: "تم قبول وتبني استنتاجات المحامي من قبل شركة ريد بُل. وقد اكتملت هذه الإجراءات الداخلية".

وتابع: "تحترم الشركة خصوصية جميع موظفيها ولن تدلي بأية تعليقات عامة أخرى حول هذا الموضوع في الوقت الحالي".

واختتم: "تلتزم ريد بُل بالاستمرار على تطبيق أعلى معايير بيئة العمل".

ويعتبر فريق ريد بُل الآن أن المسألة قد أغلقت.

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