إمكانية مشاركة ياماموتو مع ريد بُل في موسم 2020 المقبل للفورمولا واحد

شارك ياماموتو بطل سلسلة "سوبر فورمولا" اليابانية مرتين، للمرة الأولى في الفورمولا واحد موسم 2019 المنصرم حيث قاد مع تورو روسو خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة اليابان الكبرى، وذلك كي تحظى هوندا بسائق ياباني خلال جائزة الموطن.

وسمح ذلك لكلا الطرفين بتقييم أداء ياماموتو على متن سيارة فورمولا واحد، كما أن البداية المثيرة للإعجاب لصاحب الـ 31 عاماً إضافة لكونه مؤهلاً لنيل شهادة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس"، يجعلانه خياراً ممكناً لنيل دور في الفورمولا واحد الموسم المقبل، بالرغم من أن مشاركته مع ريد بُل أو تورو روسو ما زالت غير واضحة.

حيث قال ماساشي ياماموتو المدير الإداري لقسم الفورمولا واحد لدى هوندا في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يمكننا التأكيد بأننا نخوض محادثات حياله مع ريد بُل وهيلموت ماركو".

وأكمل: "لدينا عرض جيد للغاية، لكن ذلك ليس قرار هوندا أو الفريق لوحدهما، علينا النظر لرغبة ناوكي نفسه بالطبع".

وتابع: "إنه يشارك في عدة سلاسل كذلك. النقاش ما زال جارياً".

انتظرت هوندا أكثر من عقدٍ كي تشهد مشاركة أحد سائقيها في الفورمولا واحد، إذ كان آخرهم تاكوما ساتو في 2008.

بينما لم يحقق السائقون الذين وضعتهم في الفورمولا 2 النتائج المرجوّة التي تؤهلهم المنافسة في الفورمولا واحد.

"بالطبع، إنه أمر جيد جداً بالنسبة لهوندا، أن تبني قاعدة من السائقين اليافعين اليابانيين" قال ماساشي ياماموتو.

وأكمل: "سيكون لذلك تأثير جيد على السائقين اليافعين، وغيرهم من السائقين اليابانيين".

وتشير الدلائل إلى ترقية يوكي تسونودا سائق الفورمولا 3، إلى الفورمولا 2 الموسم المقبل، الذي يعتبر أهم مواهب هوندا للوصول إلى الفورمولا واحد.

كما أن تسونودا ما زال أصغر بكثير من سائق هوندا في الفورمولا 2 نوبوهارو ماتسوشيتا الذي لم ينجح بعد في جمع النقاط اللازمة ضمن رخصة قيادته الخاص بعد أربعة مواسم أمضاها في الفورمولا 2/جي بي 2، وموسم في سوبر فورمولا.

بالمقابل، اعترف ماساشي ياماموتو أنه من الصعب جداً الوصول إلى الفورمولا واحد لما تتطلبه من مهارات متعددة.

لكن يرى أن هناك فرصة لوصول ياماموتو سائق سوبر فورمولا، وكذلك "ربما" تسونودا.

فقال: "بالطبع، المهارات القيادية والسرعة أمور مطلوبة، لكن المسألة ليست متعلقة بذلك وحسب".

وأكمل: "لو نظرنا مثلاً إلى جنسن باتون، إنه سريع، لكنه يمتلك شخصية مناسبة، طريقة تفاعله مع المعجبين وكذلك وسائل الإعلام، إضافة لعلاقته مع الفريق وطريقة تعامله مع الناس".

واختتم: "هذه النواحي مهمة للغاية في الحقيقة".