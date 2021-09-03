إمكانية حسم عودة ألبون إلى الفورمولا واحد الأسبوع المُقبل وسط اهتمام ويليامز وألفا روميو

شغل ألبون دور السائق الاحتياطي والاختبار لدى ريد بُل هذا الموسم بعدما تخلّى عنه الفريق نهاية الموسم الماضي لإفساح المجال لضم سيرجيو بيريز ليُجاور ماكس فيرشتابن هذا العام.

وقد صرّح هورنر مدير فريق ريد بُل الأسبوع الماضي في سبا بأن هنالك جهودًا مبذولة من أجل إيجاد مقعد لألبون للموسم المُقبل، في ظلّ أن ويليامز وألفا روميو هما الفريقان مع مقاعد شاغرة.

وستمثّل عودة ألبون إلى الفورمولا واحد جزءًا أساسيًا في سوق الانتقالات، والذي ينتظر كذلك إعلان مرسيدس الذي سيحدد مستقبل كل من جورج راسل وفالتيري بوتاس.

وضمن معرض حديثه اليوم الجمعة على هامش جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت، أوضح هورنر بأنّ هنالك "اهتمامًا كبيرًا" بضم ألبون في العام المُقبل، وأنّ ريد بُل "ستقوم بما في وسعها" من أجل إعادته إلى البطولة في 2022.

فقال: "آمُل ألّا يعرقل شيء حصوله على إحدى تلك الفرص. أليكس سائق موهوب. بناء على مستقبل راسل، واعتزال كيمي (رايكونن)، فإنّ ذلك يفتح فرصًا أمامه. أثق بأنه سيتم حسم مستقبله خلال الأسبوع المُقبل أو شيء من هذا القبيل".

هذا واستبعد هورنر عودة ألبون إلى ألفا تاوري - الفريق الذي شارك معه في البطولة للمرة الأولى في 2019 عندما كان الفريق تحت اسم تورو روسو - وأكّد أن كلًا من ويليامز وألفا روميو قد أبدت اهتمامًا بالحصول على خدماته.

حيث قال: "نبحث في الفرق الخارجية. ويليامز وألفا روميو عبّرا عن اهتمامهما به. ونعم، نحن متحمّسون جدًا لرؤيته من جديد على شبكة انطلاق الفورمولا واحد. آمُل أن يُحسم ذلك الأمر خلال الأيام القليلة المُقبلة".

وعند سؤاله إذا ما كان مستعدًا لخسارة ألبون من عائلة ريد بُل حال انضمامه إلى فريق مرتبط بمرسيدس أو فيراري في العام المُقبل، قال هورنر أن ريد بُل "ستقوم بما في وسعها لضمان عودته على مقعد تسابق العام المُقبل".

كما أكمل قائلًا: "دومًا ما تكون هنالك عقبات، ولكنه سائق يستحق فرصة في البطولة العام المُقبل، ونحن نبذل ما بوسعنا لمساعدته على تحقيق ذلك".

في المقابل، يبدو بأن مستقبل ألبون مرتبط بشكل مباشر بدخول نيك دي فريز بطل الفورمولا إي إلى معترك الفورمولا واحد العام المُقبل في ظل سعي مرسيدس لتأمين ذلك.

حيث أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن ذلك الأمر "يتمحور حول أليكس ألبون"، والذي يتفق مع "أنه يستحق مقعدًا في الفورمولا واحد".

"إنّه فتى جيّد بالفعل، ويعتبر على الأرجح المحرّك الأساسي في سوق السائقين" قال وولف.

وأردف: "نيك لديه مقعد مضمون معنا في الفورمولا إي، لكنني وكما سبق وقلت، أتمنى أن يتواجد في الفورمولا واحد، بيد أنني لا أريد كذلك أن أخسره في موسمنا في الفورمولا إي".