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إمكانيّة تجميد تطوير محرّكات الفورمولا واحد لخفض النفقات

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إمكانيّة تجميد تطوير محرّكات الفورمولا واحد لخفض النفقات
03-04-2020

قد تلجأ بطولة العالم للفورمولا واحد إلى فرض تجميد على تطوير المحرّكات في ما يتعلّق بوحدات الطاقة الحاليّة كإجراء اضطراري في حال كانت هناك حاجة لتقليص التكاليف أكثر من أجل إنقاذ الفرق.

في ظلّ ازدياد تأثيرات جائحة "كوفيد-19" في العالم بأسره، فإنّ المحادثات تتواصل بين الفرق المتنافسة، و"فيا" والقائمين على الفورمولا واحد بشأن كيفيّة تقليص التكاليف أكثر فأكثر في المستقبل.

واعتُمدت حزمة من الإجراءات، بما فيها تأجيل قوانين 2021 الجديدة حتّى 2022 ومواصلة استخدام السيارات الحاليّة في العام المقبل.

لكن في ظلّ ترجيح عدم انتهاء الخناق الماليّ الحالي سريعًا، فإنّ المزيد من المحادثات تجري الآن بشأن اعتماد المزيد من الإجراءات في حال لزم الأمر ذلك.

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ويتمثّل أحد الجوانب التي يتمّ تدارسها في التفكير في خفض سقف النفقات البالغ 175 مليون دولار الذي سيدخل حيّز التطبيق في العام المقبل.

لكن هناك مخاوفٌ من أنّ خفض ذلك السقف بـ 25 مليون دولار أو أكثر سيُؤثّر فقط على الفرق الثلاثة الكبرى، وقد يُجرها ذلك على التواجد أمام عددٍ من الوظائف المتكرّرة في وقتٍ قد يجد فيهم الموظّفون صعوبات لإيجاد عملٍ في شركات أخرى.

أمّا الفكرة الأخرى المحتملة فتتمثّل في الحدّ من أعمال تطوير المحرّكات من خلال تجميد وحدات الطاقة الحاليّة، حيث من الممكن أن يدوم ذلك لعدّة أعوام. ومن شأن ذلك خفض نفقات أعمال البحث والتطوير بشكلٍ كبير وسيكون لذلك تأثيرٌ متتابع من خلال احتمال خفض تكاليف المحرّكات بالنسبة للفرق الزبونة.

كما تتواصل المحادثات بشأن عددٍ من الأفكار الأخرى، بما فيها تأجيل اعتماد القوانين التقنيّة الجديدة حتّى 2023، وسيمتدّ ذلك حتّى بلوغ نهاية هذه الأزمة.

لكن من الواضح أنّ الجوّ العام السائد في الفرق يُشير إلى رغبتها في اتّخاذ جميع القرارات المناسبة الآن من أجل المساعدة على بقاء جميع الفرق عوضًا عن اللعب من أجل المصالح الفرديّة.

وكانت مرسيدس قد وافقت مؤخّرًا على خطّة للإبقاء على الحظر المتعلّق بنظام "داس" في 2021، بالرغم من أنّها الفريق الوحيد الذي يستخدمه حاليًا، بينما دعمت فيراري تأجيل قوانين السيارات الجديدة بالرغم من أنّها تبدو متخلّفة عن غريمتيها بسيارتها الحاليّة.

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