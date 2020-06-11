إمكانيّة التخلّي عن إجراءات شبكة الانطلاق لزيادة الحماية من فيروس كورونا

ضمن سلسلة من التوجيهات للأحداث المقبلة الخاضعة لرقابة الهيئة الحاكمة، كشفت "فيا" عن مجموعة من التغييرات التي سيتمّ إجراؤها في محاولة لمنع انتشار وباء "كوفيد-19" عند استئناف التسابق.

وتمّ إرسال الوثيقة التي حملت عنوان "العودة إلى رياضة المحرّكات" قبل أسابيع قليلة من استئناف التسابق في أوروبا من بوابة جائزة النمسا الكبرى لبدء موسم الفورمولا واحد في 5 يوليو.

وشملت هذه التوجيهات جميع جوانب عطلة نهاية أسبوع السباق، بما في ذلك شروط التباعد الاجتماعيّ بين أعضاء الفرق، والمسؤولين، والمارشلز ووسائل الإعلام والحاجة لتنظيف جميع مناطق الحلبة قدر الإمكان.

لكنّها تضمّنت كذلك بعض الخطوات الجذريّة التي يُمكن الإقدام عليها من قبل فئات التسابق.

إذ على سبيل المثال، في حال أكّد تحليل المخاطر أنّ تواجد جميع الفرق على شبكة الانطلاق قبل السباق يزيد من خطر احتكاك الأطقم في ما بينها، فقد يتمّ اعتماد مقاربة مختلفة بالكامل حينها.

وقالت "فيا" أنّ من بين الخيارات الممكنة لتفادي هذا الوضع ستكون في عدم اتّباع إجراءات شبكة الانطلاق التقليديّة، أي أن تتوجّه السيارات مباشرة من خطّ الحظائر إلى انطلاقة السباق.

وجاء في الوثيقة: "قد يتمّ التفكير في التخلّي عن إجراءات شبكة الانطلاق من جدل الحدث وبدء لفّة التحمية من المرآب".

ويُعتقد بأنّ الفورمولا واحد لم تفكّر في هكذا مقاربة في الوقت الحاضر، وهي تُخطّط للحفاظ على ذات الإجراءات التقليديّة تمهيدًا لانطلاق السباق عوضًا عن هذا المقترح.

لكنّ عدد الموظّفين المسموح بتواجدهم على شبكة الانطلاق سيبقى منخفضًا قدر الإمكان.

وجاء في توجيهات "فيا": "سيتمّ اعتماد تخفيفات مناسبة للحدّ من وقت إجراءات شبكة الانطلاق (أقلّ من 15 دقيقة) وعدد الموظّفين المسموح لهم بالعمل على السيارة على شبكة الانطلاق، ما يعني تقليص الاحتكاك بين الموظّفين بالتالي".

كما تُحدّد توجيهات "فيا" ما تمّت تسميته بـ "استراتيجيّة فصل المجموعات"، حيث سيتمّ الإبقاء على المجموعات الفرديّة – مثل الفرق، والمسؤولين، ووسائل الإعلام – في عطلة نهاية الأسبوع وعزلها عن بعضها.

وواصلت الوثيقة: "يجب أن يبقى الاحتكاك بين المجموعات محدودًا للغاية من أجل التقليل من فرص انتقال الفيروس بين المجموعات. وفي حال عدم القدرة على تفادي التواصل بين المجموعات، من دون الإضرار بالسلامة، والحوكمة الرياضيّة، أو قدرة منافسٍ على المشاركة في حدث، فإنّ إجراءات التباعد الاجتماعي يجب احترامها أو استخدام معدّات حماية الموظّف من أجل التقليل من فرصة انتقال الفيروس".

فضلًا عن ذلك سيتمّ تجهيز غرفة مراقبي السباق للسماح بالتباعد الاجتماعي وسيتعيّن على أيّ سائقين يتمّ استدعاؤهم ارتداء معدّات حماية.

وسيكون من الممكن الآن إجراء اجتماعات السائقين أو المسؤولين خارجًا في حال عدم توافر غرفة واسعة مناسبة لعقد أيّة اجتماعات، أو يُمكن إجراؤها من خلال محادثات الفيديو.